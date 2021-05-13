Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 1136

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1136 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 583,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 262 335 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончался 4071 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8219 смертей.