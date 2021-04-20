Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 1138, в Эстонии - 536
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1138 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 517,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 235 383 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3785 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7672 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5800 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 536 тестов (9,2%), скончались четыре человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 574,7 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11%.

В больницах находятся 437 пациентов с коронавирусом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур