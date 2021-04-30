Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 1306, в Эстонии - 362
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1306 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 558,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 247 296 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3923 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7916 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4702 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 362 теста (7,7%), скончались трое заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 402,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8,3%.

В больницах Эстонии находятся 339 пациентов с коронавирусом.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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