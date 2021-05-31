Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 181, в Эстонии - 59
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве подтвержден 181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 295,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 383 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4266 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 8601 смерть.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2902 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 59 тестов (2%), скончался один человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 176 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 3,9%.

В больницах Эстонии находятся 130 пациентов с коронавирусом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий