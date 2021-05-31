Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 181, в Эстонии - 59

За минувшие сутки в Литве подтвержден 181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 295,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 383 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4266 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 8601 смерть.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2902 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 59 тестов (2%), скончался один человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 176 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 3,9%.

В больницах Эстонии находятся 130 пациентов с коронавирусом.