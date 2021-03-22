Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 318, в Эстонии - 993

За минувшие сутки в Литве подтверждено 318 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки было проведено 2988 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 157 антигенных тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 246,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 209 340 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3486 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7047 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 275 438 человек, обеими дозами - 124 522 человека.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4799 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 993 теста (20,7%), скончались 10 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1521 случай на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,8%.

В больницах Эстонии находятся 699 пациентов с коронавирусом.

Вакцинацию от Covid-19 в Эстонии полностью завершили 57 023 человека.