Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 541, в Эстонии - 259
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтвержден 541 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, со ссылкой на понедельник Департамент статистики Литвы сообщает LETA.

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За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 133 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 166 случаев Covid-19, 119 254 человека выздоровели, 53 232 – продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2664 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 58 471 человек, двумя дозами – 8997 человек.

За минувшие сутки сделано 3832 теста на коронавирус.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3099 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 259, или 8,4% от общего количества тестов, пишет rus.delfi.ee.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 540.

По состоянию на утро 24 января в больницах находится 417 пациентов с Covid-19.

По данным Департамента здоровья, за сутки зарегистрировали смерть семи инфицированных коронавирусом человек. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 383 человека.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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