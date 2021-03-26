Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 816, в Эстонии - 1151

За минувшие сутки в Литве подтверждено 816 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 8496 молекулярных тестов (ПЦР) и 765 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 297 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

За минувшие сутки в Эстонии сделали 5876 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 1151 тест (19,6%), скончались 11 человек с коронавирусом.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (709, в том числе 530 в Таллинне).

Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 1452,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 19,8%.

За сутки в больницах открыто 78 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 699 пациентам.

В Эстонии от Covid-19 привиты 185 910 человек, в том числе обе дозы получили 59 695 человека.