Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 1274, в Эстонии - 669

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1274 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 32 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За минувшие сутки от Covid-19 выздоровел 2581 человек.

Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 173 819 случаев Covid-19, 113 364 человека выздоровели, 56 599 продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2554 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 56 358 человек, двумя дозами - 8262 человека. За минувшие сутки было взято 10 106 проб на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5260 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 669 (12,7% тестов).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 561,64 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,5% от сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни "Covid-19", в госпитализации нуждается 401 пациент.

В Эстонии от Covid-19 привиты 21 985 человек.