Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 203, в Эстонии - 412
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 203 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 270,3 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 190 937 случаев Covid-19.

Статистически выздоровели 175 034 человека, в настоящее время больны 9 576 человек.

От коронавируса в Литве скончались 3080 человек. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связана 5961 смерть.

Вакцинацию от Covid-19 в Литве завершили 54 342 человека.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2968 тестов на коронавирус, выявлено 412 положительных результатов, что составляет 13,9% тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 626,2 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 12,2%.

По состоянию на утро понедельника в больницах Эстонии находятся 492 пациента с Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Новые рестораны Wolt: февральская подборка

Hовости недвижимости

Стильная съемная мини квартира в центре Риги: 200 евро в месяц
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Учись интерьеру! Вдохновлявшая съёмная квартира в Юрмале
Двухэтажный дом в Адажи, в хорошем месте: 170 000 евро
Капитально отремонтированная квартира в исторической части Кипсалы: 75 000 евро