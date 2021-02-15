Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 203, в Эстонии - 412

За минувшие сутки в Литве подтверждено 203 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

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За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 270,3 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 190 937 случаев Covid-19.

Статистически выздоровели 175 034 человека, в настоящее время больны 9 576 человек.

От коронавируса в Литве скончались 3080 человек. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связана 5961 смерть.

Вакцинацию от Covid-19 в Литве завершили 54 342 человека.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2968 тестов на коронавирус, выявлено 412 положительных результатов, что составляет 13,9% тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 626,2 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 12,2%.

По состоянию на утро понедельника в больницах Эстонии находятся 492 пациента с Covid-19.