Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве — 546, в Эстонии — 467

За минувшие сутки в Литве подтверждено 546 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 17 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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В общую статистику смертей включены еще пять смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1782 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 183 444 случая Covid-19, 131 151 человек выздоровел, 47 180 человек все еще больны. От коронавируса в Литве скончались 2847 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 72 604 человека, двумя дозами — 23 172.

За минувшие сутки было взято 7258 анализа на коронавирус.

В Эстонии за минувшие сутки сделано 4592 теста на коронавирус, положительными оказались 467, то есть 10,81%.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 529,9 случая на 100 000 человек, а доля первичных позитивных результатов составляет 10,8%.

За сутки в больницах открыты 49 новых историй болезни Covid-19, в целом госпитализированы 410 пациентов.

От Covid-19 в Эстонии привиты 28 907 человек, в том числе 11 310 человек получили две дозы вакцины.