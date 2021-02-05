Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 654, в Эстонии - 596

За минувшие сутки в Литве подтверждено 654 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1314 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 185 601 случай Covid-19, 135 406 человек выздоровели, 44 957 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2908 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 77. 425 человек, двумя дозами - 37 165 человек.

За минувшие сутки было взято 7623 проб на коронавирус.

В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 5205 тестов на коронавирус, положительными из них оказались 596, то есть 11,5% от общего количества тестов, пять человек скончались.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет 544 случая на 100 000 человек, а доля первичных позитивных результатов - 10,9%.

За сутки в больницах открыты 30 новых историй болезни "Covid-19", госпитализированы 412 пациентов.

От "Covid-19" в стране привиты 33 927 человек, две дозы вакцины получил 15 871 человек.