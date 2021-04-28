"Сверхдиктаторский орган": зачем Лукашенко расширяет функции Совбеза

Лукашенко планирует подписать декрет о том, что в чрезвычайной ситуации, в том числе в случае его гибели, президентские полномочия перейдут Совбезу страны. Зачем нужен такой документ? Мнения экспертов — у DW.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Александр Лукашенко намерен в ближайшее время подписать декрет, который предусматривает, что в случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности страны.

В структуру этого органа, помимо президента, входят 19 человек. В постоянном составе — премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава Администрации президента, госсекретарь Совбеза, министры МВД и обороны, председатель КГБ. Также в него входят председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, Нацбанка, Следственного, Государственного военно-промышленного и Государственного пограничного комитетов, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны.

Зачем расширение полномочий Совбеза понадобилось Лукашенко? DW собрала комментарии экспертов.

Декрет Лукашенко — "антиконституционная диверсия"

На заявление Лукашенко о новом декрете отреагировали в штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ответственный за конституционную реформу Анатолий Лебедько отметил, что переход власти к Совбезу противоречит конституции, ведь, согласно статье 89, в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия переходят к премьер-министру.

На это же обратил внимание белорусский политолог Валерий Карбалевич. Кроме того, он напомнил, что разделы конституции, которые касаются органов государственного управления, могут приниматься только всенародным референдумом. "Анонсированный декрет с таким содержанием — это антиконституционная диверсия. Впервые с 1996 года Лукашенко так явно собирается нарушить конституцию. Фактически, Лукашенко предлагает передать власть военным. Ведь в составе Совета безопасности доминируют руководители силовых структур", — считает Карбалевич.

Глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов в беседе с DW предположил, что Лукашенко все-таки постарается реализовать какие-то формальные требования для вступления декрета в силу. По мнению эксперта, этого будет либо заявление Конституционного суда, либо проведение референдума в 2022 году, о котором Лукашенко уже упоминал. Таким образом в Беларуси появится "сверхдиктаторский орган коллективного управления страной, который может функционировать до краха всей системы в целом", отмечает Усов.

Лукашенко поверил в "заговор"?

Между тем, Валерий Карбалевич убежден, что Лукашенко не стал дожидаться принятия новой конституции, чтобы там прописать эту норму, потому что поверил в "мистический заговор". "Человеком, который находится в подобной атмосфере страха, легко манипулировать. Что и делают спецслужбы", — пишет политолог.

"На самом деле совершенно очевидно, что после того, как Лукашенко показали "Манкуртов" (фильм по белорусскому госТВ о подготовке переворота в Беларуси. — Ред.), он всерьез и реалистично воспринимает потенциальную угрозу внутренних заговоров. И попытка сказать: "Ребята, вы будете, в случае чего, после меня" означает "я не позволю вам ничего сделать для сценария ускорения этого процесса. Знайте, за вами будет специальный контроль", — считает независимый аналитик Сергей Чалый.

Попытка использовать "казахстанский сценарий"

Павел Усов выдвинул еще несколько версий того, зачем Лукашенко понадобился декрет о передачи власти Совбезу в случае ЧП. По его словам, наиболее логичным объяснением того, что происходит в Беларуси, может быть попытка использовать в стране "казахстанский сценарий" транзита власти. Лукашенко "готовит такой способ, при котором можно было бы понизить градус внутреннего напряжения и уйти в тень, при этом сохраняя все политические механизмы управления, как это сделал Нурсултан Назарбаев", — комментирует эксперт.

Таким образом, считает он, даже без участия в выборах Лукашенко может находиться у власти до конца собственных дней, также, если будут такие возможности, он может сделать президентом любого из своих сыновей, при том, что реальные рычаги управления будут у него в руках.

С другой стороны, говорит Усов, причиной появления декрета могут быть процессы, связанные с развитием стратегического сотрудничества России и Беларуси: "Совет безопасности может взять на себя ответственность и принять решение, чтобы российский контингент был введен в Беларусь для стабилизации ситуации, для обеспечения суверенитета". Этим можно было объяснить "заговор" против Лукашенко и "внешние угрозы", ежедневно якобы возникающие для Беларуси.

"Лукашенко откроет ящик Пандоры"

"Фактически А. Лукашенко, в случае подписания декрета, сделает своим официальным наследником хунту силовиков. В общем, Беларусь все больше деградирует и скоро будет считаться европейской Мьянмой", — пишет в своем телеграм-канале политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ). Также Суздальцев убежден, что, подписав декрет о передаче власти, Лукашенко откроет ящик Пандоры и фактически сам себе подпишет смертный приговор.

В свою очередь, Павел Усов не видит сегодня предпосылок для того, чтобы кто-то из существующих ныне глав ведомств мог начать организовывать политический заговор против Лукашенко: "Нет ни харизматического лидера, ни коллективного лидерства. Там, скорее, находятся такие люди, которые друг другу не доверяют, и Лукашенко этим активно пользуется. Тем более он в любой момент может изменить состав всех силовых структур и назначить туда исключительно верных и преданных ему людей, которые сделали карьеру в условиях кризиса и обязаны всем Лукашенко".

России операции против Лукашенко сейчас тоже не нужны, на данный момент у ее и так есть все возможности реализовывать свои стратегии в отношении Беларуси, добавляет эксперт.

Что думают о декрете сторонники Лукашенко?

Новый декрет Лукашенко прокомментировали и некоторые его сторонники. "Этот шаг призван в какой-то переходный, сложный период стабилизировать ситуацию, чтобы власть была преемственной и никакие разрушительные силы не смогли ее захватить", — заявил "РИА Новости" политолог Алексей Дзермант.

"Анонсированный Александром Лукашенко декрет о наделении чрезвычайными полномочиями Совета безопасности является началом, отправной точкой комплексных мероприятий по формированию системы стратегического планирования безопасности Беларуси", — отметил в интервью БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.