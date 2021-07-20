Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США
Foto: AP/Scanpix/ LETA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в США, провела в понедельник, 19 июля, переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Об этом сообщили в телеграм-канале Тихановской.

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В США лидер белорусской оппозиции призвала принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество Беларуси и усилить давление на режим Лукашенко.

"Они обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку мстить ЕС", — указывается в сообщении.

Представитель Госдепартамента: Мы счастливы поддержать белорусский народ

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что в ходе встречи стороны обсудили "продолжающиеся репрессии, жестокие преследования со стороны белорусского режима", а также "какие шаги должен сделать режим Лукашенко". По его словам, "Тихановская находится на переднем крае оппозиционного движения в Беларуси". "И мы счастливы принять ее сегодня в Госдепартаменте и продолжать наши усилия, направленные на поддержку белорусского народа и его устремлений, касающихся прав человека, демократии, а также более широких евроатлантических устремлений", — добавил Прайс.

Тихановская призывает Вашингтон помочь белорусам

На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, видеоблогов, телеграм-каналов, журналистских расследований. Кроме того она попросила Вашингтон расширить помощь белорусскому гражданскому обществу, частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей.

Лидер белорусской оппозиции призвала Белый дом совместно с партнерами из Евросоюза, Великобритании и Канады усилить экономическое давление на режим Александра Лукашенко.

Также экс-кандидат в президенты Беларуси попросила США дать сигнал России, что та "может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси", отметив, что подписанные Москвой контракты и соглашения с режимом Лукашенко не будут признаны юридически и аннулируются. По мнению Тихановской, США могут принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что детали встреч Светланы Тихановской с представителями американской администрации все еще дорабатываются. Она указала однако, что в настоящее время нет планов встречи лидера белорусской оппозиции с Джо Байденом.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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