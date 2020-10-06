Светлана Тихановская встретилась в Берлине с Меркель
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 6 октября, в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине подчеркнула, что протесты в Беларуси - это не борьба против России или Европы, а следствие кризиса внутри страны. Об этом говорится в сообщении соратников Тихановской в ее телеграм-канале.

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Лидер белорусской оппозиции рассказала федеральному канцлеру, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, а режим, в свою очередь, продолжает увеличивать количество политзаключенных. "Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключенных", — приводятся в сообщении слова Тихановской в ходе 45-минутного разговора.

Перед встречей с Меркель Тихановская выразила надежду, что Германия "как одна из самых сильных стран мира" сможет помочь в переговорах белорусской оппозиции с властями в Минске. "Каждый, кто хочет выступить посредником, может нам помочь, — подчеркнула лидер оппозиции Беларуси. Она выразила благодарность за то, что Евросоюз ввел санкции против окружения многолетнего главы государства Александра Лукашенко: "Это победа, но это маленькая победа. Список должен быть расширен".

Накануне официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил в беседе с DW, что Меркель рассматривает Тихановскую "как ведущую, руководящую фигуру белорусской оппозиции и всех тех, кто выходит на улицы городов Беларуси с протестом против фальсификации выборов и избиений мирных демонстрантов".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Светлана Тихановская Выборы президента Белоруссии Ангела Меркель Беларусь Белоруссия Германия ФРГ
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