Свидетель из Украины опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Свидетель из Украины на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, как мужа сестры его супруги по имени Вадим Николаевич К. Он также предположил, не приводя фактических доказательств, что обвиняемый является сотрудником российских спецслужб в звании полковника, сообщил корреспондент DW из зала суда.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В конце июля свидетель — 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр — уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили, но тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним — его родственник. Он ушел от прямого ответа на вопрос, узнал ли он своего родственника в подсудимом, сказав тогда, что муж его золовки выглядел спортивнее. Да и виделись они, по его словам, всего лишь дважды, причем оба раза — десять лет тому назад.

Через три недели после этого Александр заявил в интервью журналу Der Spiegel, что он сказал в суде неправду — якобы из опасений за собственную безопасность. Он также заявил, что на самом деле он опознал своего родственника и, более того, тот в разговоре с ним чуть ли не намекал на свое личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в своей статье журналисты Der Spiegel, неясно, готовил ли кто-то Александра к тому, чтобы он изменил свои показания и заявил, что знает подсудимого.

Убийство в парке Малый Тиргартен

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемый убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, "Вадим Соколов" — на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.

Bellingcat как поставщик доказательств

Разбирательство по делу об убийстве Хангошвили продолжается в Берлине уже больше года. Один из ключевых вопросов — были ли выстрелы в Малом Тиргартене спланированы и организованы из-за рубежа, то есть является ли убийство Хангошвили операцией иностранных спецслужб. Доказательства в пользу этой версии собирали не только и не столько следователи берлинской прокуратуры и Генеральной прокуратуры ФРГ, сколько сотрудники Der Spiegel, интернет-издания Bellingcat и его российского партнера The Insider.

В марте 2021 года представитель Bellingcat давал показания в суде. Позднее Bellingcat заявил о новых доказательствах причастности России к убийству в Берлине, а полгода спустя и владелец Bellingcat, и The Insider были внесены Минюстом РФ в список "иностранных агентов". Главный редактор The Insider Роман Доброхотов бежал из России и позднее был объявлен в розыск.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Германия ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту