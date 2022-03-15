Сын Бердымухамедова объявлен избранным президентом Туркменистана

По данным ЦИК, за 40-летнего Сердара Бердымухамедова на выборах 12 марта проголосовали 72,9 процента избирателей. В феврале Бердымухамедов-старший заявил о намерении уступить пост молодому руководителю.

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Избранным президентом Туркменистана по результатам прошедших 12 марта внеочередных выборов стал сын нынешнего главы государства, 40-летний Сердар Бердымухамедов. Об этом во вторник, 15 марта, объявил туркменский ЦИК.

По данным комиссии, Бердымухамедов-младший набрал 72,9 процента голосов при явке, составившей 97,1 процента зарегистрированных избирателей. Церемония инаугурации нового президента Туркменистана, который избирается на срок семь лет, состоится 19 марта в Ашхабаде.

Кроме Бердымухамедова в выборах участвовали еще восемь кандидатов. Наибольшее число голосов получил проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев (11,09%), остальные кандидаты набрали от 1 до 7 процентов голосов.

Сердар Бердымухамедов 11 февраля 2021 года был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности Туркменистана.

Путин поздравил Бердымухамедова с успешным проведением выборов



Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, правящий Туркменистаном уже 15 лет, 11 февраля заявил о намерении уступить пост молодому руководителю и объявил о проведении досрочных выборов. После ухода с президентского поста Бердымухамедов-старший оставит за собой должность председателя верхней палаты парламента.

Как сообщило государственное информагентство Туркменистана, в ходе телефонного разговора с Гурбангулы Бердымухамедовым во вторник президент России Владимир Путин поздравил туркменского правителя с успешным проведением президентских выборов, которые "стали важной вехой в современной истории" страны.

Выборы в Туркменистане не являются честными и свободными. По мнению правозащитников, эта страна является одной из самых жестоких диктатур в мире и живет в изоляции, сравнимой с Северной Кореей. Живущие в эмиграции туркмены обвиняют Бердымухамедова-старшего в преследовании инакомыслящих и построении культа личности, одним из проявлений которого стала установка себе в столице 21-метрового золоченого памятника.