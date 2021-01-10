Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"

Николай Лукашенко рассказал, что президент Белоруссии отказывался выполнять предписания врачей, когда заболел коронавирусной инфекцией летом прошлого года. Сам Лукашенко в июле говорил, что болезнь у него протекала бессимптомно.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не всегда прислушивается к рекомендациям врачей. Об этом заявил его младший сын Николай в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

По словам Лукашенко-младшего, они с отцом переболели коронавирусной инфекцией в июне 2020 года. Президента спросили, является ли он послушным президентом, на что Александр Лукашенко сказал: "Ну разве президенты бывают послушными?".

После этого его сын назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто". По словам Николая Лукашенко, глава государства отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.

"Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", — сказал сын главы государства.

При этом сам президент отметил, что "в этот раз лечился", поскольку ему необходимо было через пять дней выступать с посланием белорусскому народу и парламенту. Лукашенко и его сын также заявили, что пока не собираются делать прививку от COVID-19.

В июле Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией, она протекала у него бессимптомно. Болезнь президент перенес на ногах. В начале пандемии COVID-19 белорусский лидер называл болезнь "психозом", призывал лечиться от нее водкой и трудотерапией.