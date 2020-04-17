"Сюр какой-то!": как космонавты готовились вернуться на Землю в разгар коронавируса

В пятницу трое членов экипажа Международной космической станции вернулись на Землю, где люди живут еще в большей изоляции, чем космонавты на орбите.

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Посадка состоялась в районе, расположенном к юго-востоку от казахстанского города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир улетели на МКС в сентябре 2019 года, когда о существовании коронавируса никто не подозревал. Еще один американский астронавт Эндрю Морган находится на станции еще дольше - с июля 2019 года.

На МКС остаются россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Пандемия коронавируса изменила привычную схему возвращения космических экипажей.

"К такому нас не готовили"

"Для нас очень сюрреалистично видеть эту ситуацию, которая разворачивается внизу на планете, - говорила Меир, общаясь журналистами по видеосвязи из космоса. - Но могу сказать, что отсюда Земля выглядит все так же великолепно, поэтому нам трудно поверить во все эти изменения, которые произошли с тех пор, как мы сюда прилетели".

43-летняя астронавтка сказала, что экипаж привык жить в режиме изоляции на МКС, но столкнуться с изоляцией на Земле они не ожидали.

"Будет трудно не иметь возможности обнять родных и друзей после семи месяцев разлуки. Мне кажется, я буду чувствовать себя на Земле еще в большей изоляции, чем здесь. Ведь на станции мы постоянно заняты, решаем подчас удивительные задачи, поэтому не чувствуем одиночества в полной мере", - рассказала Меир.

Ее коллега Морган говорил, что справляться со стрессом от изоляции ему очень помогало следование четкому расписанию. "Тренировки, время на сон и личную гигиену - наш день расписан почти по минутам. И наличие такого плана очень помогает", - сказал он.

Благоприятный микроклимат в команде создается благодаря заботе друг о друге, отмечал астронавт: "Каждый из нас здесь постоянно оценивает, как его действия могут повлиять на других членов команды".

Детали возвращения

После восьми утра в пятницу спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-15", на борту которого были Скрипочка, Морган и Меир, успешно приземлился в Казахстане.

Скрипочка и Меир провели в космосе 205 дней, Морган - 272 дня.

Спускаемые аппараты приземляются в казахской степи. Затем поисковая группа подбирает прибывший экипаж и на вертолете привозит его в аэропорт Караганды или Жезказгана, откуда космонавты на самолетах улетают в свои страны. Но в этот раз все было организовано несколько иначе.

В Казахстане действует режим чрезвычайного положения, некоторые аэропорты закрыты. Приземлившихся космонавтов доставят в Байконур, откуда россиянин Скрипочка самолетом улетит в Москву. У американцев Меир и Моргана будет более сложный маршрут. Из Байконура их повезут наземным транспортом в Кызылорду, где их будет ждать спецборт НАСА. Этот самолет увезет астронавтов в США.

Все российские спасатели, которые должны были встречать экипаж "Союза МС-15" в степи, находились в строгом карантине. Перед выходом на дежурство они должны были тесты на коронавирус.

Обычно после возвращения на Землю космонавты проходят специальную программу реабилитации, которая длится несколько недель. После долгого пребывания в невесомости организму нужно время, чтобы привыкнуть к жизни в условиях постоянной гравитации.

Но теперь врачам важно еще и уберечь прибывших из космоса от коронавируса. Такой диагноз уже поставили девяти сотрудникам Роскосмоса. Заболели и несколько сотрудников двух исследовательских центров НАСА в США.

Специалисты приняли решение, что контакты всех прибывших космонавтов на Земле первое время будут очень ограниченными. Например, какое-то время они не смогут воссоединиться с семьей.

В российском Центре подготовки космонавтов сообщили, что Скрипочка будет находиться в подмосковном профилактории, где взаимодействовать с ним будут только врачи в масках и других средствах индивидуальной защиты.

Смена экипажа

Новый экипаж МКС уже обживается на станции. Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер прибыли на орбиту 9 апреля. Чтобы не допустить заражения космонавтов, их держали на карантине полтора месяца перед пуском.

На космодром не допускали не только журналистов, но и родственников, которые не смогли лично проводить космонавтов в долгий полет.

Отменили и большинство традиционных предполетных ритуалов: космонавты не возлагали цветы к кремлевской стене и не посещали дом-музей советского конструктора ракет Сергея Королева.

"Хотя полеты в космос все еще связаны со значительным риском, мы понимаем, что МКС в ближайшие месяцы будет самым безопасным местом", - сказал журналистам незадолго до пуска Анатолий Иванишин.

Новый экипаж должен пробыть на орбите 196 дней. Специалисты считают, что вероятность занесения коронавируса на борт МКС в данный момент стремится к нулю.

В прошлом специалистам уже приходилось сталкиваться с инфекциями на борту космических аппаратов.

В 1968 году экипаж корабля Аполлон-7 переболел простудой. Скорее всего, астронавт Уолли Ширр поднялся на борт, будучи инфицированным, и затем заразил коллег. Это оказало существенное влияние на работу астронавтов на станции.

У экипажа довольно быстро закончились лекарства от простуды, астронавты также не знали, что делать с насморком, поскольку на корабле не было запаса салфеток и платков.

Из-за этого астронавты даже решили не надевать скафандры при возвращении в атмосферу Земли. Подобные трудности возникали и у экипажей Аполлона-8 и Аполлона-9.

В этот раз врачи не стали менять или дополнять состав аптечки космонавтов в связи с пандемией коронавируса.

В Роскосмосе заявляют, что пуски летательных аппаратов продолжатся по ранее утвержденному плану. Ближайший должен состояться 25 апреля. Грузовой корабль “Прогресс МС-14” должен доставить экипажу МКС запасы топлива и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения.

А вот Европейское космическое агентство сворачивает некоторые свои программы. Приостановлены начатые недавно тесты в рамках солнечной миссии Solar Orbiter - специалисты отключили приборы четырех спутников, находящихся в космосе.

Только 30 из 900 сотрудников агентства сейчас работают из офиса, остальные находятся дома. По такой же схеме работает и большинство сотрудников НАСА.