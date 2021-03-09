Таиланд предлагает туристам провести карантин на яхтах

Приезжающие в Таиланд теперь смогут проводить положенный двухнедельный карантин на яхтах. По подсчетам правительства страны, это не только поможет возродить угасший из-за пандемии туризм, но и принесет около двух миллиардов долларов дохода яхтенному бизнесу.

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Предложение касается туристов с отрицательным тестом на ковид, что, однако, не освобождает их от необходимости провести положенный период в самоизоляции.

Тем, кому не по карману снять отдельную яхту, предлагаются каюты на небольших круизных судах у берегов Пхукета.

В правительственной программе примет участие порядка 100 яхт. Пассажирам будут выданы специальные браслеты, фиксирующие температуру тела и давление, а также выполняющие функции GPS, что исключит возможность сойти на берег раньше времени.

Данные с браслетов могут считываться наземными службами на расстоянии 10 километров.

В январе власти уже ввели в действие другую привлекательную для туристов схему — карантин в гольф-клубах. Обычно гольф-поля расположены вдалеке от густонаселенных районов, занимают обширные территории, и клубы предлагают на съем частные домики.

Туризм — основной источник дохода тайской экономики. Запрет на полеты серьезно отразился на положении населения, большая часть которого занята в туриндустрии.

До пандемии в Таиланд ежедневно прибывали 40-50 тыс. человек, в марте прошлого года страна полностью закрыла границы и начала понемногу открываться лишь в октябре. Но до сих пор счет ежедневно прибывающих шел на сотни, что крайне мало для поддержания туриндустрии.

В планах властей с апреля или мая ввести систему карантина в отелях, но так, чтобы постояльцы могли покидать свои номера и проводить время с комфортом. Детали этого плана будут объявлены позже.