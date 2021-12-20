Тайфун Рая: число жертв растет, власти Филиппин говорят о банкротстве, папа Римский призывает помогать

На Филиппинах растет число жертв разрушительного тайфуна "Раи", обрушившегося на страну несколько дней назад. Президент заявил о банкротстве государства, папа римский призвал помочь пострадавшим.

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На Филиппинах растет число погибших в результате тихоокеанского тайфуна "Раи", обрушившегося на островное государство в середине недели. В понедельник, 20 декабря, власти в Маниле сообщили о 375 жертвах стихии, данный показатель может еще увеличиться. Около 500 человек получили травмы, 56 — числятся пропавшими.

В регионах бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, для участия в них направлены тысячи полицейских, военных, пожарных и служащих береговой охраны. Район катастрофы 18 декабря посетил президент Филиппин Родриго Дутерте. Он пообещал приложить усилия для предоставления помощи пострадавшим, но признал, что правительство страны неплатежеспособно.

Папа римский призвал оказать помощь пострадавшим

Между тем папа римский во время воскресной молитвы выразил соболезнования семьям погибших и солидарность с пострадавшими. Франциск призвал создать "конкретные инициативы" по оказанию помощи оказавшимся в бедственном положении филиппинцам и подчеркнул, что природная катастрофа оставила масштабные разрушения.

22-й в этом сезоне тайфун стал наиболее смертоносным с начала года, сообщает агентство AFP. Более 300 тысяч людей на западе Филиппин были эвакуированы, многие из них до сих пор не могут вернуться в свои дома. Эпицентром природной катастрофы оказался популярный у туристов остров Сиаргао, относящийся к провинции Северный Суригао, а также север острова Минданао. Во многих районах разрушены коммуникационные сети и линии электропередачи, большое число населенных пунктов затоплены.

"Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря — в самом конце сезона тайфунов. В большинстве случаев наиболее сильные из них имеют место с июля по октябрь. Сила ветра достигала 195 километров в час, что соответствует в США урагану категории 5. Во всем мире в среднем случается около пяти аналогичных штормов в год, указало AFP.