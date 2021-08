Талибам досталась боевая авиация Афганистана. Что они смогут с ней сделать?

Афганская армия, буквально растаявшая под натиском талибов (в России эта организация признана экстремистской и запрещена), оставила им большое количество различного вооружения и военной техники. Талибам достались десятки легких бронемашин и грузовиков, сотни единиц стрелкового оружия. Но, возможно, самым дорогим трофеем стала боевая авиация.

Информации о том, сколько самолетов и вертолетов досталось талибам, нет. Во-первых, возможно, афганские войска при отступлении уничтожили часть авиационной техники. Во-вторых, известно, что некоторое число летательных аппаратов перегнали в соседние страны.

Тем не менее в руках у талибов могли оказаться довольно эффективные для боевых действий в этом регионе штурмовики и вертолеты. Теперь главный вопрос — найдут ли талибы персонал, чтобы обслуживать авиацию, запчасти и, главное, летный состав, который смог бы поднять их в воздух.

В составе ВВС Афганистана, по данным офиса американского Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана на 1 января 2021 года, было 162 летательных аппарата. Далеко не все из них были исправны.

По данным того же источника, в состоянии летной годности на начало года в ВВС страны были 50 самолетов: 17 легких штурмовиков А-29 (Embraer EMB 314 Super Tucano) и 10 легких ударных AC-208 Combat Caravan, а также 21 легкий транспортный самолет С-208 Cessna Caravan и два средних С-130 Hercules. Кроме того, имелись 86 исправных вертолетов: 12 транспортных Ми-17 российского производства, 38 легких MD 530F и 36 UH-60 Black Hawk.

Кроме того, некоторое число летательных аппаратов находилось в составе авиационной части специального назначения, но эти данные засекречены, и точной информации об этих летательных аппаратах нет.



Вся современная афганская авиация была так или иначе поставлена из США, включая и российские вертолеты.

Первые фотографии захваченных афганских военных вертолетов появились в интернете неделю назад, вскоре после того, как талибы взяли под свой контроль авиабазы в Кундузе, Кандагаре и Герате. На фотографиях и видеозаписях были видны вертолеты Ми-17, MD 530F, UH-60 и небольшой транспортный самолет С-208 в афганском камуфляже и с эмблемами ВВС страны.

На одном из видео фигурировал российский ударный Ми-35, снятый якобы в Кундузе. Вертолеты этого типа не упоминаются в американском документе, но машина, попавшая на видео, стояла со снятыми лопастями несущего винта, и по ее внешнему виду нельзя было понять, находится ли она в летной годности.

О состоянии большинства аппаратов на этих видео судить сложно — они стояли либо на летных полях, либо в ангарах. Некоторые были очевидно не в состоянии подняться в воздух — на них были заметны повреждения либо снятые детали.

#Taliban reportedly with another #Afghanistan Air Force Mi-17 Hip Helicopter yesterday. (Some difficulty in confirm location and date of this however) pic.twitter.com/IYNsVZzQo6