Талибам досталась боевая авиация Афганистана. Что они смогут с ней сделать?

Афганская армия, буквально растаявшая под натиском талибов (в России эта организация признана экстремистской и запрещена), оставила им большое количество различного вооружения и военной техники. Талибам достались десятки легких бронемашин и грузовиков, сотни единиц стрелкового оружия. Но, возможно, самым дорогим трофеем стала боевая авиация.

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Информации о том, сколько самолетов и вертолетов досталось талибам, нет. Во-первых, возможно, афганские войска при отступлении уничтожили часть авиационной техники. Во-вторых, известно, что некоторое число летательных аппаратов перегнали в соседние страны.

Тем не менее в руках у талибов могли оказаться довольно эффективные для боевых действий в этом регионе штурмовики и вертолеты. Теперь главный вопрос — найдут ли талибы персонал, чтобы обслуживать авиацию, запчасти и, главное, летный состав, который смог бы поднять их в воздух.

В составе ВВС Афганистана, по данным офиса американского Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана на 1 января 2021 года, было 162 летательных аппарата. Далеко не все из них были исправны.

По данным того же источника, в состоянии летной годности на начало года в ВВС страны были 50 самолетов: 17 легких штурмовиков А-29 (Embraer EMB 314 Super Tucano) и 10 легких ударных AC-208 Combat Caravan, а также 21 легкий транспортный самолет С-208 Cessna Caravan и два средних С-130 Hercules. Кроме того, имелись 86 исправных вертолетов: 12 транспортных Ми-17 российского производства, 38 легких MD 530F и 36 UH-60 Black Hawk.

Кроме того, некоторое число летательных аппаратов находилось в составе авиационной части специального назначения, но эти данные засекречены, и точной информации об этих летательных аппаратах нет.

Video reportingly shows #Taliban captured Kunduz airport with #Afghanistan Air Force Mi-35 Hind attack helicopter pic.twitter.com/u7jZJdR800 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 11, 2021



Вся современная афганская авиация была так или иначе поставлена из США, включая и российские вертолеты.

Первые фотографии захваченных афганских военных вертолетов появились в интернете неделю назад, вскоре после того, как талибы взяли под свой контроль авиабазы в Кундузе, Кандагаре и Герате. На фотографиях и видеозаписях были видны вертолеты Ми-17, MD 530F, UH-60 и небольшой транспортный самолет С-208 в афганском камуфляже и с эмблемами ВВС страны.

На одном из видео фигурировал российский ударный Ми-35, снятый якобы в Кундузе. Вертолеты этого типа не упоминаются в американском документе, но машина, попавшая на видео, стояла со снятыми лопастями несущего винта, и по ее внешнему виду нельзя было понять, находится ли она в летной годности.

О состоянии большинства аппаратов на этих видео судить сложно — они стояли либо на летных полях, либо в ангарах. Некоторые были очевидно не в состоянии подняться в воздух — на них были заметны повреждения либо снятые детали.

#Taliban reportedly with another #Afghanistan Air Force Mi-17 Hip Helicopter yesterday. (Some difficulty in confirm location and date of this however) pic.twitter.com/IYNsVZzQo6 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 14, 2021

Reportedly #Taliban at Ghazni with #US supplied Bell MD-530F and at least one UH-60 Blackhawk yesterday pic.twitter.com/EIep5zLcjZ — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 14, 2021



В одном случае, правда, два Ми-17 были засняты с вращающимися винтами. В аннотации к видео было сказано, что их засняли в Герате.

На одной из фотографий талибы стоят рядом со штурмовиком Super Tucano. В подписи говорится, что снимок был сделан в Мазари-Шарифе.

16 августа в Таджикистан перелетели несколько самолетов, на которых из страны бежали около ста военнослужащих афганской армии. Самолеты подали сигнал бедствия и им разрешили посадку. New York Times пишет, что в Таджикистан перелетели пять самолетов.

16 августа узбекское издание "Газета.uz" со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры страны сообщила, что 14 и 15 августа в страну перелетели 22 военных самолета и 24 вертолета из Афганистана. В них находились 585 вооруженных афганских военнослужащих.

При этом один из афганских самолетов — EMB 314 Super Tucano — столкнулся в воздухе с сопровождавшим его узбекским МиГ-29. Сообщение было размещено на официальном канале ведомства в "Телеграме", но впоследствии генпрокуратура его удалила, объявив непроверенным.

Это не единственные случаи бегства военнослужащих афганской армии за границу — до этого по суше в Таджикистан и Узбекистан бежали сотни военных. Сколько среди них военнослужащих ВВС, персонала авиабаз, пилотов, остается неизвестным.

Талибы на самолетах



Однажды у движения "Талибан" уже были свои военно-воздушные силы. После падения режима Мохаммада Наджибуллы в 1992 году талибам достались остатки некогда довольно крупных военно-воздушных сил. В руках у талибов оказались несколько боевых истребителей — легких МиГ-21МФ и тяжелых ударных Су-22. Кроме того, у них оказались вертолеты Ми-8, транспортные самолеты разных типов и учебные L-39.

В конце концов вся эта авиация либо пришла в негодность во время простоя на земле из-за плохого техобслуживания, либо была уничтожена в 2001 году во время американских авианалетов. Доподлинно известен как минимум один случай применения талибами истребителей. 3 августа 1995 года МиГ-21МФ "Талибана" перехватил российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД номер RA-76842, который перевозил боеприпасы для Северного альянса.

Этот самолет с экипажем талибы удерживали у себя больше года, прежде чем летчикам удалось во время технического обслуживания запустить двигатели и улететь.

На что будут способны талибы теперь, если те самолеты и вертолеты, которые остались на афганских аэродромах, можно будет использовать?

Противопартизанские ВВС



В любом случае ни один самолет или вертолет ВВС Афганистана не смог бы перехватить тяжелый транспортный самолет, говорит старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин: "Американцы с умом подходили к тому, что они афганской армии передавали. Из авиации они им передавали либо транспортные машины, либо сугубо разведывательные, либо если боевые, то только специализированные противоповстанческие". Он считает, что даже если талибы смогут сохранить захваченные аппараты в летном состоянии, они не смогут угрожать соседним странам.

Турбовинтовой штурмовик А-29, разработанный бразильской корпорацией Embraer как EMB 314 Super Tucano, как и AC-208 Combat Caravan — самолеты, главная ценность которых — невысокая стоимость летного часа и небольшая цена. Как и легкие боевые вертолеты MD 530F, а также многоцелевые Ми-17 и UH-60 Black Hawk они рассчитаны на борьбу с наземными целями в условиях слабой противовоздушной обороны.

"Там, где есть боевая авиация, там никаких шансов нет. Это машины, которые не могут вести никакой воздушный бой и защищать себя", — сказал Кашин. По его словам, этот авиационный парк мог бы пригодиться талибам для проведения операций на территории Афганистана. Если они смогут добиться того, что вертолеты и самолеты поднимутся в воздух, то они будут использовать их в борьбе за укрепление власти.

В Афганистане, большую часть территории которого занимают горы, транспортная авиация может резко повысить мобильность и боеспособность войск, считает Кашин.

Техобслуживание



Даже если талибы смогли получить исправные летательные аппараты, перед ними неизбежно возникнет проблема их технического обслуживания. Как рассказал Русской службе Би-би-си военный эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, в ВВС Афганистана только два типа воздушных судов могли проходить полный цикл технического обслуживания без участия американских специалистов — вертолеты Ми-17 (и его базовая модификация Ми-8) и С-208 Cessna Caravan.

Ми-17 хорошо знакомы афганцам еще со времен присутствия в стране советских войск, а легкий транспортный самолет С-208 Cessna Caravan — версия распространенного гражданского самолета с таким же названием.

Остальные же самолеты и вертолеты, считает эксперт, вряд ли были в полностью исправном состоянии на момент, когда они достались талибам.

"По оценкам специалистов там [в ВВС Афганистана] с конца июня пошло резкое падение технической готовности [авиатехники]. Начался отъезд американцев, в том числе и американских специалистов, эксплуатировавших технику", — рассказал он.

Крамник считает, что множество афганских авиационных специалистов не станет сотрудничать с режимом талибов: "Эти ребята, во-первых, в принципе идеологически настроены антиталибски, а во-вторых, имея в распоряжении то, на чем можно было улететь, они и улетели".

По мнению Василия Кашина, США постараются следить за рынком запчастей для вертолетов американского производства и по возможности препятствовать их поставкам в Афганистан.

Однако для Ми-17 и машин на базе гражданского Cessna Caravan с техобслуживанием, по его словам, проблем быть не должно. "Там главный вопрос в том, сколько им удастся переманить на свою службу техников и летчиков. Можно вспомнить, что до 11 сентября талибы смогли небольшую часть техники старой афганской армии использовать. Даже такую технику [как МиГ-21] они как-то смогли какое-то время удерживать в рабочем состоянии. Значит, и тут смогут", — сказал он.

Кашин считает, что авиапарк талибов будет усыхать, но с разной скоростью — американские вертолеты и самолеты быстрее, Ми-17, для которых проще найти в регионе запчасти и специалистов, — медленнее.

Перебежчики



С одной стороны, информации о том, какие именно самолеты и вертолеты перелетели за границу в Таджикистан и Узбекистан, нет.

С другой — в сообщении узбекской генпрокуратуры, которое было потом опровергнуто, фигурировал EMB 314 Super Tucano, столкнувшийся с истребителем сопровождения.

Можно также предположить, что если цифра в 585 военных, сбежавших на 22 самолетах и 24 вертолетах верна, то там должны были быть транспортные машины.

Это не первый случай в истории, когда военные летчики перегоняют свои машины на территорию другого государства. В 1991 году во время операции США и их союзников "Буря в пустыне" десятки иракских военных самолетов массово перелетели на территорию соседнего Ирана.

Иран оставил эти самолеты себе, и некоторые из этих машин, например, тяжелые транспортные Ил-76, продолжают летать до сих пор.

По словам Василия Кашина, если власти стран, на территорию которых перелетели афганские самолеты, смогут найти юридическое обоснование, они попытаются оставить эти самолеты и вертолеты себе.

Это касается, по его словам, прежде всего вертолетов Ми-17: "Узбекистан — крупный эксплуатант советских вертолетов Ми-8. Для него они представляют ценность. Для них есть подготовленные кадры, запасы запчастей и инфраструктура. Бери и пользуйся, если только решить политические вопросы". Правда, в Афганистан поставлялись последние модификации вертолетов этого семейства.

Учитывая важность для региона стран, соседних с Афганистаном, а также неплохие отношения Узбекистана и США, считает эксперт, вполне можно было бы рассчитывать и на помощь в обслуживании американской техники, если бы она оказалась на территории этой страны.

Илья Крамник также полагает, что Узбекистан не стал бы возвращать авиатехнику талибам, если бы она к нему попала, но не делал бы это открыто, а просто оставил самолеты и вертолеты себе, скрыто договорившись с западными странами и Россией о поставках запчастей.