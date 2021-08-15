Боевики "Талибан" начали наступление на Кабул. Это столица страны и последний крупный населенный пункт, который контролируют силы правительства.

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"Талибан" выпустил заявление, где говорится, что бойцам приказано оставаться на въездах в столицу, чтобы не подвергать риску гражданское население.

Талибы возложили ответственность за безопасность города на правительство, заявив, что пока продолжают переговоры о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев не покидать страну, настаивая, что людям из всех слоев общества найдется место в новом государстве.

Однако из Кабула поступают сообщения о стрельбе, а на улицах можно увидеть боевиков с флагами "Талибана".

В "Твиттере" администрации президента Афганистана появилось сообщение, призванное успокоить жителей.

"В Кабуле были отдельные случаи стрельбы, Кабул не подвергся нападению, силы безопасности и обороны страны работают вместе с международными партнерами для обеспечения безопасности города, ситуация под контролем", — заявили представители президента.

Корреспондент Би-би-си Ялда Нахим отмечает, что боевики, по всей видимости, не встретят большого сопротивления в афганской столице.

В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным из аэропорта Кабула.

Победное шествие "Талибана" продолжается параллельно с окончательным выводом американских войск из страны: президент США Джо Байден в мае объявил, что он будет завершен к 11 сентября.

План вывода предусматривал, что около 1000 американских военнослужащих останутся охранять кабульский аэропорт и посольство до самого конца. Однако из-за ошеломительно быстрого продвижения талибов США решили до конца этих выходных перебросить обратно в Кабул 3000 военных, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч сотрудничавших с американцами афганцев.

В субботу Белый дом решил увеличить численность этой группировки еще на 1000 человек, доведя ее до 5000.