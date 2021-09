"Талибан" утверждает, что установил контроль над всем Афганистаном

Радикальное исламистское движение "Талибан" утверждает, что установило контроль над всей территорией Афганистана. Об этом сообщило в пятницу, 3 сентября, агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, под власть талибов перешла не подчинившаяся ранее движению провинция Панджшер на севере Афганистана. Аналогичную информацию распространила и турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

"По милости всемогущего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Смутьяны потерпели поражение, и Панджшер - теперь под нашим командованием", - привело слова одного из командиров агентство Reuters.

По его сведениям, в Кабуле слышна стрельба в честь этого значимого события. Между тем по данным одного из корреспондентов BBC, таким образом талибы могут праздновать прибытие в столицу своих лидеров.

'Taliban capture Panjshir, now in full control of Afghanistan'

Taliban in full control of whole of Afghanistan, reports Reuters quoting sources#AfghanistanCrisis LIVE updates: https://t.co/mfhxvRIG7N pic.twitter.com/gQjVYw5X1d