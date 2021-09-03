Талибы назвали главу совета для управления Афганистаном
Foto: EP/Scanpix/LETA

Лидер политического крыла радикального исламистского движения "Талибан" Абдул Гани Барадар возглавит совет, формируемый талибами для управления Афганистаном. Об этом сообщило в пятницу, 3 сентября, агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, близких к талибам.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Высокую позицию в совете займет и глава военной комиссии талибов Моулави Якуб — сын умершего основателя радикального движения, муллы Омара, отметили трое собеседников информагентства.

В конце августа некоторые СМИ сообщали, что талибы предложат ряду уступчивых членов бывшего правительства Афганистана занять часть министерских должностей. Таким образом исламисты стремятся создать администрацию, приемлемую для международного сообщества.

Евросоюз и США указали на необходимость защиты прав человека

Днем ранее талибы заявили, что готовят в президентском дворце в Кабуле церемонию представления совета. Между тем Евросоюз и США указали, что сотрудничество с радикальным исламистским движением возможно лишь после того, как талибы перейдут от обещаний защищать права человека к конкретным действиям.

"Талибан" на фоне вывода войск НАТО брал под контроль все больше регионов Афганистана, во многих случаях не встречая сопротивления, а 15 августа установил полный контроль над афганской столицей. Президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана. Ряд государств, в том числе Соединенные Штаты, Германия и Россия приступили к эвакуации из Афганистана своих граждан.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Афганистан Талибан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
Снова в школу!
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды