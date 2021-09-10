Талибы отменили инаугурацию нового правительства Афганистана

Радикальное исламистское движение "Талибан" отменило инаугурацию временного правительства Афганистана. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил член комиссии "Талибан" по культуре Инамуллах Самангани, пишет "Новая Газета".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" объявило часть кабинета, он уже приступил к работе", — написал Самангани.

Состав нового кабинета министров талибы объявили во вторник, 7 сентября. Премьером был назначен полевой командир и лидер руководящего совета "Талибан" Мохаммад Хасан Ахунд.

Кроме того, как отмечает РБК, представитель талибов заявил, что ранее прозвучавшая информация о назначенной на 11 сентября инаугурации — слухи.

О том, что талибы собираются провести церемонию в день годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне ранее писал портал "РИА Новости". Также утверждалось, что на церемонию инаугурации правительства талибы пригласили представителей России, Китая, Катара, Турции, Ирана и Пакистана.