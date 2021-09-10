Талибы отменили инаугурацию нового правительства Афганистана
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Радикальное исламистское движение "Талибан" отменило инаугурацию временного правительства Афганистана. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил член комиссии "Талибан" по культуре Инамуллах Самангани, пишет "Новая Газета".

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"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" объявило часть кабинета, он уже приступил к работе", — написал Самангани.

Состав нового кабинета министров талибы объявили во вторник, 7 сентября. Премьером был назначен полевой командир и лидер руководящего совета "Талибан" Мохаммад Хасан Ахунд.

Кроме того, как отмечает РБК, представитель талибов заявил, что ранее прозвучавшая информация о назначенной на 11 сентября инаугурации — слухи.

О том, что талибы собираются провести церемонию в день годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне ранее писал портал "РИА Новости". Также утверждалось, что на церемонию инаугурации правительства талибы пригласили представителей России, Китая, Катара, Турции, Ирана и Пакистана.

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