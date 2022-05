Талибы приказали женщинам на телевидении закрывать лица

Руководство Талибана приказало афганским женщинам-телеведущим и другим женщинам, появляющимся на экране, во время эфира закрывать лица. Распоряжение вступает в силу с 21 мая.

Об этом средствам массовой информации сообщили в среду, рассказал Би-би-си представитель религиозной полиции.

Решение было принято через две недели после того, как всем женщинам было запрещено появляться на улицах с открытым лицом.

Ранее талибы уже запретили женщинам путешествовать без опекуна-мужчины. Средние школы для девочек в стране закрыты.

Одна афганская журналистка, работающая на местном телевидении в Кабуле, не пожелавшая назвать свое имя, сказала Би-би-си, что была потрясена, услышав последние новости.

"Они косвенно давят на нас, чтобы мы перестали появляться на экране, — сказала она. — Как я могу читать новости с покрытым ртом? Я не знаю, что теперь делать — мне надо работать, я кормлю семью".

Как сообщает агентство Reuters, пресс-секретарь афганского министерства по предотвращению порока и поощрению добродетели назвал это постановление "рекомендацией". Однако что будет с теми, кто откажется ей следовать, пока неясно.

Новое решение министерства раскритиковали многие пользователи "Твиттера".

"Во всем мире маски используют для того, чтобы защитить людей от ковида. Талибан использует маски, чтобы люди не могли видеть лица женщин-журналистов. Для талибов женщины — это болезнь", — написал один активист в Твиттере.

Частный новостной канал "Шамшад" опубликовал фотографию своей ведущей в маске, и похожие изображения распространяются в социальных сетях.

#AFG A powerful message from an Afghan woman (TOlo TV Host) that needs reflection: This is me, Yalda Ali, a woman -on verge of being eliminated by the Prevention of Vice and Promotion of Virtue. We are required to appear like this, hereafter. @bsarwary pic.twitter.com/Gjjhgm0wJf