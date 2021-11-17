Талибы призвали США разблокировать резервы Центробанка Афганистана

Боевики радикального исламистского движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, настойчиво призвали американскую администрацию разблокировать резервы Центрального банка страны. Замораживание афганских активов не решает никаких проблем и не является требованием американского народа, поэтому Вашингтон должен освободить резервы, говорится в открытом письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хана Муттаки в Конгресс США, опубликованном в среду, 17 ноября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Амир Хана Муттаки отметил, что отказ может привести к массовой миграции в регионе и негативным последствиям, например, для образования и здравоохранения в стране. Тому, что дети недоедают, матери умирают от отсутствия медицинской помощи, рядовые афганцы голодают и не имеют доступа к лекарственным препаратам, нет политического или логического обоснования, и это наносит ущерб репутации США, отмечается в письме.

Захват власти талибами обернулся огромными финансовыми потерями

После прихода талибов к власти в середине августа большая часть помощи Афганистану была прекращена. До этого Кабул, как пишет dpa, получал от иностранных доноров ежегодно до 8,5 миллиардов долларов США в виде военной и гражданской помощи. За счет этих средств правительство покрывало 75 процентов общественных расходов.

Кроме того, около девяти миллиардов долларов резервов центрального банка страны, в значительной степени находящиеся в США, были заморожены. Экономика страны, уже изрядно пострадавшая, с тех пор находится в свободном падении.

По мнению благотворительных организаций, в стране наблюдается серьезный гуманитарный кризис. По данным ООН, на которые ссылается агентство dpa, с ноября более половины афганского населения будут испытывать нехватку продуктов питания. До сих пор ни одна страна в мире не признала правительство талибов.