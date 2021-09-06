Талибы в Кабуле разогнали слезоточивым газом акцию протеста женщин

В Кабуле талибы разогнали демонстрацию женщин, которые вышли требовать соблюдения своих прав.

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Протестующие утверждают, что талибы применили слезоточивый газ, а также перцовые баллончики и электрошокеры, когда несколько десятков демонстранток пытались пройти к президентскому дворцу.

Одна из участниц акции также рассказала агентству Reuters, что талибы били женщин по голове.

Однако "Талибан" настаивает, что акция протеста вышла из-под контроля, пишет афганское издание Tolo News.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

После захвата власти в Афганистане талибами в Кабуле и Герате прошли уже несколько подобных акций. Женщины требуют права работать, а также участия в управлении государством.

Талибан обещает объявить состав правительства в ближайшие дни. Мало кто ожидает, что в нем будет хоть одна женщина на руководящем посту, на это указывали и собственные заявления талибов после захвата Кабула.

"Когда талибы пришли 25 лет назад, они не дали мне ходить в школу", — рассказала порталу Tolo журналистка Азита Назими.

Многие опасаются, что новый режим в Афганистане будет таким же, как во время прошлого правления талибов с 1996 по 2001 год.

Тогда в стране применялись законы шариата в их наиболее строгой трактовке. Девочкам было запрещено получать образование, женщинам — устраиваться на работу, носить современную одежду и выходить на улицу без сопровождения мужчины.

За супружескую измену женщин забивали камнями, обвиненным в краже отрубали руки, а похитителей детей вешали на всеобщее обозрение. Известны случаи, когда девушкам отрезали фаланги пальцев за использование лака для ногтей.

С приходом к власти "Талибан" заявил о "смягчении" своей позиции: боевики обещали, что будут уважать права женщин "согласно афганским нормам и исламским ценностям", а на прошлой неделе даже призвали женщин-медиков вернуться на рабочие места.

Талибы говорили о возможности участия женщин в новом правительстве, правда, не на ведущих ролях, например, посты министров для них будут закрыты.