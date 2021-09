Талибы в Кабуле разогнали слезоточивым газом акцию протеста женщин

В Кабуле талибы разогнали демонстрацию женщин, которые вышли требовать соблюдения своих прав.

Протестующие утверждают, что талибы применили слезоточивый газ, а также перцовые баллончики и электрошокеры, когда несколько десятков демонстранток пытались пройти к президентскому дворцу.

Одна из участниц акции также рассказала агентству Reuters, что талибы били женщин по голове.

Однако "Талибан" настаивает, что акция протеста вышла из-под контроля, пишет афганское издание Tolo News.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA