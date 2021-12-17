Талибы застрелили 10-летнюю девочку в ходе инцидента на КПП
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Боевики Талибана обстреляли машину, в которой находилась семья, получившая разрешение на переселение в Канаду. Пуля попала в глаз 10-летней девочке. Как сообщает The Globe And Mail, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте.

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Организация Aman Lara, которая помогает афганцам переехать в Канаду, подтвердила, что семья девочки находится в списке для эвакуации. Ее отец работал плотником в лагере канадских вооруженных сил в Кандагаре, о чем талибы знали.

При этом у семьи не было паспортов, поэтому они не могли получить визу и уехать. По мнению Aman Lara, машину обстреляли из мотивов мести.

Ранее представители движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, потребовали передать им представительство Афганистана в Организации Объединенных Наций.

Заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани заявил, что те, кто не представляет действующее правительство и народ Афганистана, не должны иметь представительство в ООН.

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