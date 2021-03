Таллин, Рига и Вильнюс призвали РФ оказать медицинскую помощь Навальному

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали российские власти незамедлительно оказать медицинскую помощь отбывающему реальный срок в покровской колонии оппозиционному политику Алексею Навальному, сообщает Deutsche Welle.

"Тревожные сообщения о состоянии здоровья Навального. Доступ к медицинскому обслуживанию является одним из основных прав даже для политических заключенных. Мы призываем российские власти как можно скорее обеспечить Навальному медицинское обслуживание", — заявили в Twitter в четверг, 25 марта, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Эва-Мария Лийметс, Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис.

Одновременно они призвали высказаться по данной проблеме представителей международного сообщества и лидеров Евросоюза.

Disturbing reports on @Navalny health condition. Access to health care is a basic right even of political prisoners. We call on #Russian 🇷🇺authorities to grant @Navalny medical care asap. We call on international community and #EUCO to speak up too.