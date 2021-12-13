Таллинн: на тропе здоровья Пяэскюла в результате взрыва погиб человек

На тропе здоровья Пяэскюла в Таллинне в воскресенье в результате взрыва, который произошел незадолго до 18 часов, погиб челоек, сообщает Департамент полиции безопасности Эстонии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Причины и обстоятельства взрыва буудут установлен в ходе расследования.

Согласно распространяющейся в соцсетях информации, взрыв слышали также жители Мяннику и Нымме, пишет Postimees.

"Взрыв был такой мощности, что после него сработали сигнализации автомобилей", — сказал Postimees находившийся у места происшествия местный житель.

Около 22 часов на месте еще работала полиция.