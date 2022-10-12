Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений направил ответ на письмо, полученное из МВД неделю назад. Тогда глава ведомства Лаури Ляэнеметс заявил, что в стране "не может действовать церковь, которая призывает русских убивать людей в Украине", и предложил Евгению высказать свое мнение. Как писал Delfi.ee, в случае, если митрополит поддержит войну, его могут лишить вида на жительство.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Текст ответного письма, направленного главам МВД и Минюста, сегодня был опубликован на сайте Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). "Опираясь на православное вероучение, Эстонская православная церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов. […] Я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25 сентября, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга", — сообщил Евгений.

Митрополит Таллинский также подчеркивает, что с самого начала войны "призывал своих прихожан не поддаваться чувствам вражды и ненависти" и "заниматься помощью беженцам", а эстонские православные приходы собрали на эти цели 10 тысяч евро. "Прихожане нашей церкви работали в центрах приема беженцев, участвовали в сборе продуктов, вещей и предметов первой необходимости, а также по возможности помогали с жильем. Наши священники духовно поддерживали и будут поддерживать украинских беженцев, которые посещают приходы ЭПЦ МП", — отмечается в письме.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что доволен ответом, полученным от предстоятеля ЭПЦ МП. Объясняя, зачем он требовал от митрополита разъяснений, глава МВД сообщил: "На самом деле, конечно, так отношения строиться не должны. Но если посмотреть, что произошло в мире сразу после этого выступления патриарха Кирилла, в том числе, например, в Финляндии, как повели себя финские руководители православной церкви, то они сразу осудили эти слова Кирилла. А в Эстонии этого не произошло. Поэтому мы в итоге были вынуждены послать такой запрос, поскольку нам нужна была ясность".

Также министр заверил, что виду на жительство митрополита ничего не угрожает. По словам Ляэнеметса, его ведомство лишь стремилось убедиться, что эстонские религиозные организации не занимаются "разжиганием войны". "Я очень рад, что это четко высказано и теперь, я считаю, все разъяснилось", — приводит ERR слова главы МВД.