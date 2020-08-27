Таможня задержала фуру из Польши с едой для бастующих в Минске рабочих
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Грузовик с гуманитарной помощью, собранной польским профсоюзом "Солидарность" для бастующих работников предприятий Белоруссии, с 26 августа задержан и стоит на белорусской границе, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

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"Уже 12 часов на белорусско-польской границе стоит задержанный белорусскими службами транспорт гуманитарной помощи от объединения профсоюзов "Солидарность" для бастующих рабочих в Минске", - написал Дворчик в твиттере утром в четверг.

В Государственном таможенном комитете "Интерфакс" сообщили, что в ближайшее время будет подготовлен комментарий ведомства по этой ситуации.

Ранее председатель "Солидарности" Петр Дуда сообщил, что польский профсоюз направил в Белоруссию гуманитарную помощь в виде нескольких десятков тонн продуктов.

Дуда также заявил, что "Солидарность" будет поддерживать Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП), который Дуда считает "единственным в Белоруссии свободным профсоюзом".

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют проведения повторных выборов, считая их официальные итоги сфальсифицированными.

Ряд крупных предприятий и организаций объявили о бессрочной забастовке до выполнения требований о проведении новых выборов.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Выборы президента Белоруссии
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