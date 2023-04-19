Тела на улицах, смрад в воздухе. Тысячи жителей бегут из столицы Судана, несмотря на обстрелы

В среду многие жители охваченного боями Хартума решили выбираться из города своими силами. В пятимиллионном городе кончаются еда, вода и лекарства.

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Столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой "Силы быстрой поддержки" начались в Судане в минувшую субботу. С тех пор, по самым предварительным подсчетам, погибли около 200 человек, почти 2000 ранены.

Стороны по инициативе иностранных посредников вторые сутки пытаются договориться о перемирии на 24 часа, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию из Хартума мирных жителей и раненых, но, несмотря на заверения сторон о готовности, прекращения огня пока нет.

На пятый день боев многие решили выбираться из города своими силами. По словам очевидцев, многие пытаются покинуть Хартум на машинах, но есть и такие, кто идет пешком.

Очевидцы также сообщают, что на улицах города лежат тела убитых, никто их не убирает, воздух наполнен смрадом.

В Хартуме и прилегающих к нему городах Омдурман и Северный Хартум — фактически они составляют одно целое — живет более пяти миллионов человек.

Некоторые страны говорят о намерении эвакуировать из Судана свой персонал. Япония уже приступила к вывозу 60 дипломатов.

ООН также намерена сократить число своих представителей в стране, главным образом, из-за начавшейся волны насилия в отношении сотрудников гуманитарных миссий, работающих под эгидой организации.

Об этом в среду заявил координатор ООН по вопросам чрезвычайных ситуаций Мартин Гриффитс.

США, напротив, считают, что ситуация с безопасностью и закрытый аэропорт Хартума в настоящий момент не позволяют начать эвакуацию. Госдепартамент просит американских дипломатов и сотрудников оставаться в домах и не подходить к окнам.

Суть конфликта

Конфликт вспыхнул в результате обострения в отношениях между фактическим президентом страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, в чьем подчинении находится регулярная армия, и его заместителем генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командующим "Силами быстрой поддержки".

Они пришли к власти в результате переворота в октябре 2021 года и постепенно разошлись во мнениях относительно курса и предлагаемого перехода к гражданскому управлению.

Острая фаза противостояния началась после того, как Дагало рассредоточил "Силы быстрой поддержки", насчитывающие порядка 100 тыс. человек, по всей стране, а аль-Бурхан воспринял это как угрозу.

Обе стороны заявляют о контроле над ключевыми объектами в Хартуме, но ясности, кто что контролирует в действительности, пока нет.

Основные бои идут в районе хартумского аэропорта, расположенного в центре города. Над этим районом и рядом других поднимается черный дым. По улицам курсирует тяжелая бронетехника.

Накануне в стране появились первые признаки серьезного гуманитарного кризиса. В больницах исчерпаны запасы медикаментов, крови и кислорода. Жители жалуются на дефицит еды и питьевой воды.

Из-за постоянной стрельбы люди не могут выйти на улицу, большинство магазинов закрыто.

В столице местами отключены водоснабжение и электричество. Участились случаи мародерства.