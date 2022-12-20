За время российской войны против Украины родители сотен украинских детей погибли или пропали без вести. Еще около пяти тысяч несовершеннолетних остались без родительской опеки по другим причинам, так или иначе связанным с военными действиями. Таковы данные Национальной сервисной социальной службы Украины. Какова судьба детей войны, оставшихся без обоих родителей, где они сейчас? И как война сказалась на усыновлении сирот в Украине, в то время как тысячи детей с оккупированных территорий вывезены в Россию? "BBC News Украина" искала ответы на эти вопросы.

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Богдан. Убежал от соседей и уехал на место гибели мамы



8-летний Богдан из Бахмута — один из 1128 детей, оставшихся сиротами в этой войне.

Он был у соседей, когда мама пошла на похороны родственника, погибшего во время очередного обстрела.

Но по дороге женщина и бывшие с ней люди попали под новый обстрел. Их убило осколками снаряда. Мама Богдана была на седьмом месяце беременности. Погиб также отчим мальчика.

Их тела, как рассказывают в полиции, пролежали несколько дней на улице. Российские атаки не прекращались, и забрать убитых было невозможно.

Когда Богдан узнал, что его мама и отчим умерли, он скрылся от соседей, взял велосипед и уехал на место их гибели.

Богдан испытал шок, сейчас он в безопасности (Фото: Национальная полиция Украины)

Правоохранители искали его под обстрелами среди разрушенного города и, найдя, вывезли на безопасную территорию.

Дальше ребенка передали женщине, которая знала Богдана и его погибшую маму. Она ранее эвакуировалась в Киевскую область, рассказывает "BBC News Украина" Наталья Тимофеева, руководитель службы по делам детей Донецкой облгосадминистрации.

Сейчас мальчик находится на реабилитации в Испании.

Наталья Тимофеева говорит, что если бы эта семья вовремя эвакуировалась из Донецкой области, как просили власти, этой трагедии не случилось бы.

Матвей. Спасал маму, слушая врача по телефону

Еще одну историю рассказала "BBC News Украина" координатор благотворительного фонда "Расти в семье" Евгения Федорчук.

Семья Матвея (имя изменено — прим. "Би-би-си") жила в Броварском районе Киевской области. В первый день российского вторжения мальчик, бабушка, мама и семья старшей сестры решили бежать в деревню, где у них есть дача. Но село на следующий день захватили российские войска.

У мамы Матвея Татьяны были проблемы с давлением, из-за стресса состояние ее ухудшалось. К врачу поехать она не могла, в село ни один врач тоже не мог добраться.

Однажды Татьяне стало плохо, болело в области сердца. По телефону врач пыталась помочь, объясняла родным, что нужно делать. 14-летний Матвей и муж сестры делали женщине сердечно-легочную реанимацию. Но спасти не смогли.

После освобождения Киевской области эксгумация тела показала, что у Татьяны случился инфаркт.

Подросток остался сиротой. Гражданский муж матери не признает себя его отцом.

Опекуном Матвея стала его бабушка. Теперь они живут на ее пенсию и благодаря помощи благотворительного фонда "Расти в семье". Фонд, поддерживающий опекунов пенсионного возраста, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей, ежемесячно помогает этой семье продуктами.

Забирают родные и близкие

В украинских госорганах говорят, что большинство детей, чьи родители погибли или умерли во время войны, не попадают в детдома и интернаты, их сразу же забирают родные и близкие.

"Большинство осиротевших детей сразу же попадают к ближайшим родственникам в семейное окружение, — говорит заместитель директора департамента защиты прав детей Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк. — Так и должно быть. Когда работают государственные органы, есть родственные связи, работает церковь, то ребенок не должен остаться один, не должен попасть в интернат".

Владимир Вовк вспоминает последний ужасный случай: 7 декабря в Житомирской области погибли, подорвавшись на мине, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена.

У них осталось восемь несовершеннолетних детей.

Автомобиль многодетных родителей взорвался, когда съехал на обочину (Фото: Управление Национальной полиции Украины по Житомирской области)

Как рассказал Владимир Вовк "BBC News Украина", бабушка и родной дядя сразу же заявили, что готовы взять детей под опеку.

По словам Натальи Тимофеевой из Донецкой ОГА, система уже отлажена: как только становится известно, что ребенок потерял родителей, в первую очередь ищут близких родственников, которые могут забрать ребенка под опеку. Если это не удается, то на втором месте — устройство детей в детдома семейного типа или приемные семьи. И только в последнюю очередь — в интернаты.

Владимир Вовк говорит, что за время с начала полномасштабной войны из более чем тысячи детей, родители которых погибли, к началу декабря усыновили 54, других приютили родные и близкие.

Оля и Андрей. Отец письменно отказался от эвакуации

После деоккупации Лимана при обстреле в соседнем селе Торецкое погиб от обломков ракеты отец двоих детей, десятилетней Оли и девятилетнего Андрея. Их мама скончалась за несколько лет до начала войны.

Незадолго до гибели отец подписал бумагу с отказом от эвакуации.

"Детей сразу же забрала их взрослая сестра, потом их отвезли на реабилитацию в Закарпатскую область, — рассказывает Наталья Тимофеева. — Сестра по семейным обстоятельствам не смогла взять их под опеку, поэтому с помощью социальных служб детей познакомили с другой семьей — муж и жена, которые уже имели приемного ребенка. Они тоже из Лимана, но вовремя эвакуировались. Сейчас дети вместе с новой семьей во Львове".

Нацполиция помогает с эвакуацией гражданских из опасных мест в Донецкой области (Фото: Национальная полиция Украины)

Нельзя "отвязать" от войны

Всего за время войны в Украине более 5,8 тыс. детей получили статус лишенных родительской опеки. Такие данные на 1 декабря приводит представитель Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк.

"Это сложный разговор, об этих пяти тысячах. Есть те, кого лишили родительских прав, уклоняющиеся от своих обязанностей. Или те, у кого нет средств к существованию, или их психологическое состояние сложное. Но также там есть и дети, чьи родители могут быть в плену, воюют или их местонахождение неизвестно. Любую ситуацию, когда ребенок остается без родительской опеки, нельзя "отвязать" от войны", — убежден Вовк.

Статус ребенка, потерявшего родительскую опеку, позволяет родным и близким быстро забирать ребенка под опеку, устраивать в приемные семьи или детдома семейного типа и получать денежную помощь.

Шансы на усыновление

В Украине на сегодняшний день насчитывается 68 тысяч детей, имеющих статус ребенка, лишенного родительской опеки. И подавляющее большинство из них — не сироты. 16 тысяч детей ждут усыновления.

Но война уменьшила шансы этих детей обрести новую семью.

Количество усыновленных детей в 2022 году резко уменьшилось по сравнению с 2021 годом, при том что и в прошлом году темпы усыновления замедлились из-за коронавируса.

Если в прошлом году было усыновлено 1354 ребенка, то в 2022 году — 644, сообщил "BBC News Украина" Владимир Вовк.

Более чем вдвое сократилось и усыновление иностранными гражданами. В прошлом году их было 272, в этом году — 95.

Во время военного положения иностранцам усыновлять украинских детей запрещено, поэтому статистика в этом году учитывает, по сути, тех детей, чей процесс усыновления был начат еще в 2021 году, а окончательное оформление документов завершилось в этом.

При этом, по разным данным, за время войны уже сотни детей из Украины усыновлены в России. Это дети, вывезенные с оккупированных украинских территорий в РФ и распределенные в семьи в разных регионах.

Украинские власти заявляют о 12 340 украинских детях, похищенных и вывезенных в Россию или на временно оккупированные территории Украины. Только 119 детей удалось вернуть в Украину своим родным.