Телеканал "Дождь" сегодня частично возобновит вещание

Пока что планируют проводить прямые эфиры "Дождя" по вечерам. Полноценное возвращение может произойти осенью, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

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Российский телеканал "Дождь", причисленный российскими властями к "СМИ-иноагентам" и приостановивший свою деятельность в РФ после начала войны в Украине, частично возобновит вещание с 18 июля. Редакция планирует запустить вечерние прямые эфиры на Youtube-канале и вернуть ряд авторских программ, сообщила 16 июля изданию "Холод" генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева. При этом "большой, серьезный запуск" планируется на осень, указала она.

Синдеева напомнила, что телеканал недавно получил европейскую лицензию, и сообщила, что в настоящее время идет работа по созданию студий в нескольких городах. Одновременно она отметила, что вещание в России после принятия закона о "дискредитации российской армии" стало невозможным, поскольку грозило бы преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции властей.

"Дождь" получил лицензию на вещание в Латвии

В начале июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии выдал лицензию на вещание телеканалу "Дождь". Глава совета Ивар Аболиньш указал, что переговоры о трансляции велись около трех месяцев. В свою очередь главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил, что вещание планируется из разных студий — в Латвии, Нидерландах, Франции и Грузии. "Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке", — добавил он.

Телеканал "Дождь" временно приостановил свою работу в РФ 3 марта, спустя чуть более недели после начала войны в Украине. Как сообщила гендиректор Наталья Синдеева, это касалось эфира, трансляций в YouTube и социальных сетях. До этого, 1 марта, сайт "Дождя" был заблокирован. "Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир", — отметила Синдеева. Телеканал работал в России с апреля 2010 года.