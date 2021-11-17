Телеканал "Муз ТВ" заплатит штраф в миллион рублей за "гей-пропаганду"
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Басманный районный суд Москвы назначил административный штраф в 1 млн рублей телеканалу "Муз ТВ", признав его виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

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Летом Роскомнадзор решил проверить "Муз ТВ" на предмет нарушения закона о запрете пропаганды гомосексуальности среди несовершеннолетних, принятого в РФ восемь лет назад. Поводом стала церемония вручения музыкальной премии телеканала, которая прошла 4 июня 2021 года.

Событие запомнилось экстравагантными нарядами гостей. Так, тиктокер Даня Милохин явился на церемонию в наряде, который наполовину состоял из платья, наполовину — из смокинга. Блогер Игорь Синяк пришел в платье, а певец Филипп Киркоров и шоумен Дава предстали в образе молодоженов в кабриолете.

Закон о запрете "гей-пропаганды"

В Роскомнадзоре сообщали, что "Муз ТВ" не промаркировал запись эфира церемонии знаком "18+", а сама трансляция велась днем. В октябре на телеканал был составлен административный протокол о нарушении вышеуказанной статьи КоАП.

Закон против "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" среди лиц, не достигших 18-летнего возраста, в 2013 году приняла Госдума.

Группа депутатов во главе с Еленой Мизулиной внесла проект поправок в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". К таковой, в частности, отнесли "информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения".

За нарушение этого закона юридическим лицам грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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