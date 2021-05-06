Температура Земли в 2020 году стала рекордно высокой за 3 млн лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в прошлом году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет, передает ТАСС.

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По его словам, 2020 год установил рекорд по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах.

Как указал политик, "это самый высокий уровень за 3 млн лет", когда температура планеты была выше на 3 градуса, "а уровень моря — выше примерно на 15 метров".

"Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия", — сказал Гутерриш.

Он также отметил, что до нового максимума поднялась концентрация углекислого газа в атмосфере. В настоящее время этот показатель на 148% выше, чем в доиндустриальную эпоху, уточнил генсек. "Мы стоим на краю пропасти", — заявил он.

Гутерриш считает, что если страны будут работать вместе, то они смогут предотвратить катастрофические последствия дестабилизации климата, а также "использовать восстановление после пандемии" коронавируса. Это необходимо, "чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития", выразил мнение глава ООН.