Теракт в центре Тель-Авива: 2 человека убиты, 14 ранены (ДОПОЛНЕНО)

Полиция просит жителей Тель-Авива закрыться в домах, потому что вооруженный террорист все еще не пойман. Он одет в черные футболку и брюки. С собой он носит синий рюкзак.

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Как отмечает портал "Вести. Израиль по-русски", около 21.00 в четверг, 7 апреля, в центре Тель-Авиве на улице Дизенгоф прозвучали выстрелы. Через некоторое время поступило уточнение, что речь идет о теракте со множеством пострадавших.

Поначалу сообщалось о пяти раненых, но через час количество пострадавших увеличилось до 15 человек. Состояние шестерых оценивалось как тяжелое или критическое.

Около 22.00 стало известно, что двое раненых скончались. Около 22:50 поступила информация, что убитые — мужчины в возрасте приблизительно 30 лет. Трое тяжело раненных — это 38-летний мужчина, 28-летняя женщина и 20-летний мужчина. Еще 4 человека ранены легко, среди них двое мужчин в возрасте приблизительно 30 лет.

Банк крови предоставил больнице "Ихилов" 145 порций крови.

Тамар Альмог, журналист телеканала "Кан-11", находящаяся в районе пересечения Дизнгоф — Нордау, передала, что был слышен взрыв.

Полиция просит жителей центра Тель-Авива не выходить из дома, не находиться на балконах и закрыть окна.

1 января 2016 года на улице Дизенгоф террорист открыл огонь в пабе "А-Симта", после чего обстрелял посетителей суши-бара "Джапаника", после чего продолжит стрельбу на улице. В результате этого теракта были убиты два человека и еще семь получили ранения.

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7 апреля. Теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Есть раненые.

29 марта. Теракт в Бней-Браке и Рамат-Гане. Жертвами теракта стали сотрудник полиции 32-летний Амир Хури (из Ноф а-Галиль), Яаков Шалом (из Бней-Брака) и еще три человека. Террорист застрелен.

27 марта. Теракт в Хадере. В результате теракта убиты двое бойцов пограничной полиции: 19-летний капрал Изан Пелах (из поселка Кисра-Смеа) и 19-летняя капрал Ширель Абукарат (из Нетании). Еще 12 человек были ранены. Террористы ликвидированы.

22 марта. Теракт в Беэр-Шеве. В результате теракта убиты четыре человека: 49-летняя жительница мошава Гилат Дорис Яхбас, 43-летняя Лора Ицхак, 67-летний Менахем Йехезкиэль и раввин Моше Кривицкий. Несколько человек получили ранения. Нападавший ликвидирован.

20 марта. Теракт в районе Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима. Сотрудник полиции Израиля получил колотое ранение средней степени тяжести. Еще один человек получил легкое ранение руки. Нападавший скрылся.

19 марта. Около 10:00, на перекрестке улиц Хеврон и Давид Ремез, араб, вооруженный ножом, напал на прохожего. 35-летний мужчина получил легкие ранения и был доставлен парамедиками МАДА в больницу "Шаарей Цедек". Нападавший был нейтрализован сотрудниками полиции. Террорист, 20-летний араб, получил тяжелые ранения и госпитализирован.

7 марта. В деревне Ас-Силат Аль-Харития палестинский водитель направил свой автомобиль на израильских пограничников, и остановился после того, как врезался в бронированный автомобиль МАГАВа. Сообщается, что двое пограничников получили легкие травмы. Водитель задержан по подозрению в попытке "автомобильного теракта" и передан для дальнейшего расследования Общей службе безопасности (ШАБАК).

7 марта. Теракт с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима. Нападавший нейтрализован. Ранены двое полицейских.

6 марта. Теракт с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима. Нападавший застрелен. Ранены двое полицейских.

17 января. Попытка теракта с применением холодного оружия на перекрестке Гуш Эцион. Нападавший застрелен.

11 января. Автомобильный теракт на перекрестке Халамиш (Биньямин). Травмирован военнослужащий. Террорист нейтрализован.