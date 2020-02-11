Теракт в Кабуле: шесть человек погибли в результате взрыва у военной академии

В результате теракта вблизи военной академии в Кабуле погибли по меньшей мере шесть человек, еще 11 получили ранения, сообщили местные СМИ во вторник, 11 февраля.

Взрыв и стрельба произошли возле афганского Национального университета обороны имени маршала Фахима на юго-западе Кабула, сообщает Tolo News.

По данным телеканала, взрыв произошел около семи часов утра по местному времени, когда в здание входили сотрудники и курсанты. Полиция Кабула сообщила, что в результате есть погибшие, но точное число жертв не назвала.

Начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил журналистам, что взрыв произошел рядом с контрольно-пропускным пунктом военной академии. По предварительным данным, террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль, припаркованный на автостоянке, которой пользуются военные и гражданские лица.

По данным телеканала 1TV, в результате взрыва погибло по меньшей мере шесть человек, 11 пострадали. Среди погибших — трое военных и два мирных жителя, сообщил телеканал.