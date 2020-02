Теракт в Лондоне: что известно о нападавшем и как развивались события?

В воскресенье на юге Лондона произошел теракт, совершенный человеком, осужденным за терроризм, но отпущенным условно-досрочно из тюрьмы неделю назад.

Это второе нападение в британской столице за неполные три месяца, осуществленное после освобождения нападавшего из заключения, что заставляет общество всерьез задуматься об уровне обеспечения безопасности в стране.

2 февраля около 14:00 по лондонскому времени 20-летний Судеш Амман вошел в магазин на улице Стрэтем Хай Роуд на юго-западе Лондона и напал с ножом на посетителей.

Со слов очевидцев установлено, что, выбегая из магазина, он ранил еще одну женщину.

Всего с ножевыми ранениями госпитализировано три человека. Состояние одной из жертв — 40-летнего мужчины — медики сначала классифицировали как тяжелое, однако в понедельник утром сообщили, что угрозы его жизни нет.

Полиция прибыла на место преступления в считанные минуты и застрелила нападавшего, на котором также был муляж пояса смертника.

По словам очевидцев, полицейские произвели три выстрела. Нападавший скончался на месте. Молодая женщина получила легкие порезы осколками разлетевшегося стекла.

Скотленд-Ярд классифицирует нападение как теракт.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates