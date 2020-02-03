Теракт в Лондоне: что известно о нападавшем и как развивались события?

В воскресенье на юге Лондона произошел теракт, совершенный человеком, осужденным за терроризм, но отпущенным условно-досрочно из тюрьмы неделю назад.

Это второе нападение в британской столице за неполные три месяца, осуществленное после освобождения нападавшего из заключения, что заставляет общество всерьез задуматься об уровне обеспечения безопасности в стране.

Что произошло?

2 февраля около 14:00 по лондонскому времени 20-летний Судеш Амман вошел в магазин на улице Стрэтем Хай Роуд на юго-западе Лондона и напал с ножом на посетителей.

Со слов очевидцев установлено, что, выбегая из магазина, он ранил еще одну женщину.

Всего с ножевыми ранениями госпитализировано три человека. Состояние одной из жертв — 40-летнего мужчины — медики сначала классифицировали как тяжелое, однако в понедельник утром сообщили, что угрозы его жизни нет.

Полиция прибыла на место преступления в считанные минуты и застрелила нападавшего, на котором также был муляж пояса смертника.

По словам очевидцев, полицейские произвели три выстрела. Нападавший скончался на месте. Молодая женщина получила легкие порезы осколками разлетевшегося стекла.

Скотленд-Ярд классифицирует нападение как теракт.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

В настоящее время полиция исследует контакты Судеша Аммана и проверяет дома в южных районах Лондона, в которых проживают связанные с ним лица.

Арестов по делу о нападении пока не последовало.

Кто такой Судеш Амман?

Около недели назад Амман вышел из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с терроризмом. Он был отпущен досрочно, отсидев лишь половину из назначенных ему 3 лет и 4 месяцев.

При этом в рамках досрочного освобождения он находился под постоянным наружным наблюдением полиции, что и объясняет почти незамедлительное прибытие на место преступления полицейских в гражданском.

Очевидцы рассказали, что за секунды до того, как Амман начал размахивать ножом, рядом резко затормозила полицейская машина без опознавательных знаков.

Когда принималось решение о его освобождении, власти не исключали, что он может представлять угрозу для общества, однако законных механизмов оставить его в тюрьме не было, говорит политический корреспондент Би-би-си Крис Мэйсон.

В 2008 году правительство лейбористов во главе с Тони Блэром приняло закон, упростивший процедуру условно-досрочного освобождения. В частности, предусматривалось автоматическое освобождение лиц, отбывших половину наказания.

Авторы закона ссылались на переполненность британских тюрем, нагрузку на государственный бюджет и размытость определения "опасный преступник".

Так же, автоматически, на свободу в декабре 2018 года был отпущен Усман Хан, осужденный за подготовку терактов и отсидевший половину из назначенных ему 16 лет. А в ноябре 2019-го Хан напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту, убив двух человек и ранив троих.

Что рассказывают очевидцы нападения на Стрэтем Хай Роуд?

19-летний студент Гулед Булхан рассказал агентству PA: "Я переходил дорогу, когда увидел мужчину с мачете и серебристыми канистрами на груди, за которыми бежали, как я предполагаю, полицейские под прикрытием — они были в гражданской одежде. Потом в мужчину выстрелили, я думаю, что было три выстрела, но не помню точно. После этого я забежал в библиотеку".

Другой свидетель, Дэниел Гаф, сказал, что побежал, когда прозвучали выстрелы и люди побежали. "Была паника, люди кричали, — рассказал он. — Девочка, бежавшая рядом со мной, все время спрашивала: "Я это должна делать?" — она была очень напугана. Я увидел полицейского, он закричал, чтобы все отошли. Он направил пистолет на лежавшего мужчину. Вдруг появились другие полицейские. Они были повсюду".

Эмма из Стрэтема рассказала Би-би-си, что видела раненую женщину, лежавшую на улице. Ей рассказали, что нападавший достал нож в магазине, а затем вышел и ударил женщину.

Еще один очевидец рассказал, что к мужчине подбежали полицейские, сказав людям отойти на случай, если бомба взорвется.

Реакция властей и их дальнейшие шаги

"Он [Амман] был взят под наблюдение почти сразу после освобождения, и возникает вопрос — почему его освободили досрочно?" — сказала в интервью Би-би-си депутат от района Стрэтем Белл Рибейро-Эдди.

Этот вопрос возникает у большинства в обществе.

После нападения на Лондонском мосту в ноябре прошлого года премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о необходимости ужесточить законы, касающиеся борьбы с терроризмом и лиц, осужденных по соответствующим статьям.

"Эти меры, как только они будут приняты, дадут полиции больше полномочий и возможностей. А пока полиция делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан", — заявил министр финансов Риши Сунак.

Борис Джонсон обещает уже в понедельник обнародовать план фундаментальных изменений в системе надзора за осужденными по террористическим статьям.

В частности, это план предполагает более длительные тюремные сроки для преступников и увеличение финансирования полиции.