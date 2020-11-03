Теракт в Вене мог совершить 20-летний сторонник ИГ. Он отсидел срок в Австрии за терроризм

Теракт в Вене, в результате которого погибли четыре человека и еще 17 получили ранения, совершил 20-летний гражданин Австрии и Северной Македонии, который отсидел в Австрии срок за участие в террористической деятельности, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание Kronen Zeitung, которое, в свою очередь, ссылается на собщение министерства внутренних дел Австрии.

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В апреле 2019 года Фейзулай Куйтим, причастный к теракту в Вене, приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за то, что он собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства". 5 декабря 2019 года его освободили условно-досрочно. Ранее в полиции говорили, что у террориста, совершившего нападение в Вене, могут быть сообщники, которые, возможно, находятся в бегах.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Около 20:00 по местному времени преступник или несколько преступников открыли стрельбу по прохожим у синагоги и пяти других местах, расположенных неподалеку.

В результате нападения погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Известно, что одна из жертв теракта работала официанткой. Еще 17 человек, в том числе 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. У большинства пострадавших огнестрельные ранения, у некоторых из них — ножевые. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, Фейзулай Куйтим был вооружен длинноствольным оружием, пистолетом и мачете. Кроме того, у него был муляж пояса со взрывчаткой. Преступника застрелили спустя девять минут после начала атаки, в 20:09 по местному времени. Нападавший был ликвидирован сотрудниками спецподразделения австрийской полиции WEGA в ходе боевой спецоперации.

В полиции допускают, что несколько преступников могут оставаться на свободе. В настоящее время ведется их поиск. В МВД Австрии говорят о максимум четверых нападавших.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов провели 15 обысков у тех, кто знал Куйтима, несколько человек арестовали. Кроме того, обыск провели в доме убитого террориста.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что перед нападением Фейзулай Куйтим опубликовал в "Инстаграме" фотографию, где он изображен с двумя видами оружия. В полиции пока не подтверждали информацию о том, что перед нападением Куйтим примкнул или собирался примкнуть к "Исламскому государству".

Власти Австрии призвали жителей оставаться дома. Местные СМИ сообщают, что многие магазины, торговые центры, отделения банков и рынки в Вене, преимущественно в центре города, закрыли из-за теракта. В городе продолжают работать аптеки, а в банках открыты зоны самообслуживания.

После нападения власти Австрии объявили трехдневный траур.