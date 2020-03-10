Терешкова предложила внести поправку об обнулении президентских сроков в России; Путин не против

Депутат Российской Думы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков, и действующий президент России Владимир Путин одобрил это предложение с условием, что поправку поддержит Конституционный суд, сообщает "Медуза".

Терешкова предложила убрать ограничения либо "заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, если этого потребует ситуация или захотят люди".

Глава фракции "Единой России" Сергей Неверов уже заявил о готовности поддержать поправку. Коммунистическая партия Российской Федерации, в свою очередь, не поддержала инициативу об обнулении президентских сроков Путина. "Мы всегда высказывались против снятия ограничений по числу президентских сроков, которые может занимать один и тот же человек", — заявил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко "Интерфаксу".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента по этому поводу.

После предложения депутата Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в России глава государства Владимир Путин приехал в Государственную думу и выступил перед депутатами. Он заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд. Вместе с тем Путин выступил против предложения продлить срок нахождения действующего президента у власти, если население поддержит законопроект о поправках в Конституцию.

"Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать", — сказал он в Госдуме.

По его словам, "у граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными".

В то же время Путин допустил обнуление президентских сроков, если такую поправку одобрит Конституционный суд. "В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона — Конституции", — цитирует Путина "Интерфакс".

Государственная дума России также поддержала поправку об обнулении президентских сроков. По данным "Интерфакса", "за" проголосовали 380 человек, против — 43, еще один человек воздержался.

В январе этого года президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике, когда нет срока пребывания у власти главы государства.

Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил запретить высшим чиновникам, парламентариям и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство. Это ограничение предлагается распространить и на кандидатов в президенты России. Также Путин выдвинул инициативу ввести требование в виде проживания в России не менее 25 лет для выдвижения в президенты. Президент заявил, что слово "подряд" в отношении ограничений на избрание более двух сроков он готов исключить из основного закона.