Террористы захватили отель с африканскими чиновниками и знаменитостями
Foto: Reuters/Scanpix

Террористы атаковали отель в столице Сомали городе Могадишо. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает Somali Guardian.

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По данным издания, боевики подорвали заминированный автомобиль на территории отеля Elite hotel в районе популярного пляжа Лидо, после чего ворвались в здание и открыли стрельбу. В настоящее время они забаррикадировались на верхних этажах захваченного отеля, откуда ведут стрельбу по прибывшим на место военным.

Как отмечается, в результате нападения погибли как минимум 10 человек, еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом, пишет Somali Guardian, в здании во время атаки находились государственные чиновники и знаменитости. В числе погибших оказался, в частности, директор по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди, в числе пострадавших — министр общественных работ Ахмед Вашингтон и известная в африканской стране певица Фаиза Бела.

Предположительно, ответственность за нападение на отель лежит на боевиках из радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" является крылом международной террористической организации "Аль-Каида". Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики "Аш-Шабаб" потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.

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Source

Lenta.ru

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Source

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