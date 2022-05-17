The Guardian: Путин лично вовлечен в войну на уровне полковника
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин настолько лично вовлечен в войну в Украине, что принимает оперативные и тактические решения «на уровне полковника или бригадного генерала». Об этом сообщает со ссылкой The Guardian пишет Новая газета. Европа.

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"Мы считаем, что Путин и Герасимов (начальник Генштаба российской армии генерал Валерий Герасимов — Прим. Ред.) участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", — сказал военный источник.

Также, по данным издания, Путин лично помогал определить схему движения войск на Донбассе, где российские военные пытались форсировать реку Северский Донец. The Guardian отмечает, что его источники основывают свое мнение на полученных разведданных.

Британский эксперт по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований Бен Барри отметил, что у руководства страны должны быть более важные дела, чем принятие военных решений. "Они должны определять политическую стратегию, а не погрязать в повседневных делах", — заявил Барри.

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