The Guardian: Российские военные неонацисты собирают информацию о странах Балтии
Foto: AFP/Scanpix

Связанная с Кремлем неонацистская военизированная организация "Оперативная группа Русич" попросила своих членов предоставить разведданные о пограничной и военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на британское СМИ The Guardian.

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"Вызывает беспокойство тот факт, что крайне правые российские группировки планируют нападение на страны НАТО", — написал в воскресенье журналист The Guardian Марк Таунсенд.

Связанная с Кремлем "Оперативная группа Русич" также связана с известной военизированной группировкой "ЧВК Вагнера". Эта новость вызвала вопросы о том, кто обладает реальной властью над ультраправыми группировками, воюющими на стороне России.

Источники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что экстраординарный шаг группы может свидетельствовать о разочаровании Москвой, Путиным и тем, как идет война в Украине.

"Кремль может потерять контроль над своими ультраправыми военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для продолжения войны в Украине, создавая опасения эскалации в случае нападения на страны НАТО", — пояснил анонимный источник.

Прямое участие Кремля маловероятно, поскольку шпионские службы Москвы, несомненно, уже располагают собственными разведданными о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

Последние сообщения свидетельствуют о том, что военизированные группы, такие как "ЧВК Вагнера", уже обладают значительной автономией и имеют такой же прямой доступ к президенту РФ Владимиру Путину, как и официальные правительственные чиновники.

Прямая связь российских неонацистов с "Вагнером" или со стратегическим надзором Министерства обороны России неясна.

"Русич" позиционирует себя как диверсионно-разведывательное подразделение, но частые попытки краудфандинга показывают, что их поддержка российских логистических операций некомпетентна.

В сообщении содержался призыв предоставить информацию, касающуюся военных подразделений, в частности, данные и профессии военнослужащих, родственников военнослужащих и их личный транспорт. Также были запрошены сведения о патрулировании и местоположении пограничных постов, систем наблюдения и транспортных средств.

Также были запрошены сведения о вышках связи и объектах безопасности на границе, а также координаты складов топлива и систем безопасности в приграничных районах.

Министерство финансов США ввело санкции против этой группы в сентябре.

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