Патрульная полиция Краматорска и Славянска в Донецкой области Украины ищет людей, которые могут быть коллаборантами российских войск. Об этом заявил начальник патрульной полиции Краматорска и Славянска Александр Малыш, сообщает The Guardian.

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В интервью британским журналистам он признался, что не считает тех жителей, которые помогают российской армии, украинцами.

"Я даже не могу назвать этих людей украинцами, несмотря на то, что они имеют украинские паспорта и родились здесь и прожили здесь всю свою жизнь. Это не профессиональные шпионы, которых подготовили в Москве и отправили сюда", — сказал полицейский.

Два города, которые курирует Малыш, находятся в подконтрольной Киеву части области, окруженной российскими войсками с трех сторон. Часть работы его команды заключается в выявлении и задержании людей, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. По словам начальника патрульной полиции, пророссийские настроения по-прежнему существуют, особенно среди маргинализированных слоев населения.

Александр Малыш рассказал журналистам, что существуют и пророссийские группы в Telegram с символом Z в названии. Администратор группы обычно публикует сообщение с просьбой предоставить координаты или фотографию определенного места в обмен на деньги. По словам полицейского, когда человек отправляет все необходимое администратору, он получает до 600 евро в качестве платежа на банковскую карту.

Он отметил, что его команда обнаружила доказательства таких обменов в Telegram и подтверждения банковских переводов в смартфонах задержанных подозреваемых в коллаборационизме. Однако он отказался назвать точное число подозреваемых.

The Guardian не удалось найти описанные Малышем группы в Telegram, но журналисты обнаружили общедоступные группы в Telegram с упоминанием в названии Краматорска и Славянска и с пометкой Z, в которых распространяются пророссийские сообщения о войне. Каждая такая группа насчитывает около 15 000 подписчиков. The Guardian не смог подтвердить, что все они являются настоящими жителями Краматорска, Славянска и соседних с ними деревень, хотя некоторые из подписчиков, похоже, были таковыми.

По словам начальника патрульной полиции, жители попросили стражей порядка проверить одного мужчину. Когда полицейские проверяли его телефон, они увидели, что мужчина получил платеж в размере примерно 482 евро с российского счета 8 апреля. Он не смог объяснить причину платежа и, поскольку в тот же день был обстрелян вокзал в Краматорске, полицейские решили задержать мужчину как подозреваемого.

Сотрудники полиции также рассказали журналистам, что более половины населения городов выехало. По словам дежурного лейтенанта патрульной полиции Игоря Юнусова, это облегчает стражам порядка процесс выявления подозрительного поведения. Если раньше на главной площади Краматорска собирались около 500 человек вечером, сейчас приходят лишь около 10, отметил Юнусов.