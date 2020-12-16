The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире

The New York Times сообщает, что Литва по уровню заболевания коронавирусом на 100 000 жителей на первом месте во всем мире, а по уровню смертности - 15-я.

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По данным издания, В Литве за последние 7 дней на 100 000 жителей приходилось 97,4 заболеваний, по этому показателю Литва лидирует во всем мире. В течение недели каждый день фиксируют в среднем 2718 случаев.

На втором месте - Грузия (96,7), на третьем – Люксембург (88,7), на четвертом – Сербия (88,4), на пятом – Хорватия (86,9).

В течение последних 7 дней в Литве в среднем фиксировали 27 случаев смерти от коронавируса. Такой же уровень смертности фиксируют в Польше, Австрии, Швейцарии и Чехии. Лидер по смертности в мире - Словения.

Таких данных не было 20 лет

Как пишет ru.delfi.lt, в течение нескольких недель в Литве зафиксирован скачок смертей, увеличивается число умирающих дома.

Представитель Института гигиены Рута Устинавичене сказала, что они получают информацию о смертности, поскольку оформляют свидетельства о смерти. "Мы не можем сказать, по какой причине увеличилась смертность от тех или иных болезней, в свидетельствах о смерти такой информации нет", – сказал он. С 2017 по 2019 год смертность понемногу снижалась, но в этом году все изменилось.

В 2020 году увеличилась смертность на дому, меньше людей умирает в больницах. Больше всего людей, как и прежде, умерли из-за проблем с системой кровообращения. Много людей умерло из-за инфекционных заболеваний, болезней дыхательной системы, пищеварительной системы, раковых опухолей и внешних причин.

Аналитик отдела статистики Йонас Бацялис представил комитету имеющуюся статистику. На 49 неделе этого года в Литве скончалось на 50% больше людей, чем фиксировалось обычно - на 375 смертей больше. "Были два скачка - в июле и августе. Сейчас мы набираем ускорение", – сказал Бацялис, заметив, что это связано не только с пандемией.

Он сказал, что таких данных не было уже 20 лет. "И непохоже, чтобы этот рост останавливался", – констатировал аналитик.

Профессор Национального онкологического института Соната Ярмалайте сказала, что эти данные вызывают беспокойство. "По предварительным данным, в этом году диагностировали меньше случаев онкозаболеваний на начальной стадии, всего диагностировано на 9% меньше, а на начальной стадии - на 60% меньше, на поздних - на 30%. Беспокоит снижение масштабов проведения профилактических осмотров", - заметила она, сказал, что рак - хроническое заболевание и проблемы начнутся позже.

Новый "антирекорд"

Как сообщалось, за минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 заражений, скончались 44 человека.

С сегодняшнего дня в Литве вступают в силу более жесткие требования карантина. Вступает в силу ограничение передвижения между муниципалитетами, запрещаются контакты между членами разных семей, будут работать только аптеки, продовольственные магазины, ветеринарные магазины, ортопедические магазины и салоны оптики.