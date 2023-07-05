Президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен приоритетным кандидатом на пост нового генсека Североатлантического альянса, пишет газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Дискуссии о преемнике Йенса Столтенберга обострились в последние месяцы — его полномочия истекали в октябре. Поскольку члены альянса не смогли договориться о единой кандидатуре, норвежец, руководящий НАТО с 2014 года, останется в должности еще на год.
Среди основных претендентов на его место называли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, однако его кандидатура не устроила Вашингтон — там хотели бы видеть во главе альянса представителя Евросоюза. Также против его назначения выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. Другим фаворитом считалась премьер-министр Дании Метте Фредериксен — против нее, в частности, сыграл тот факт, что она стала бы третьим подряд генсеком НАТО из Скандинавии.
В свою очередь, фон дер Ляйен, как пишет The Telegraph, за время работы в Еврокомиссии удалось установить "крепкие" трансатлантические связи по ключевым международным вопросам. За последние годы она также обзавелась тесными контактми со всеми европейскими лидерами.
По данным источников газеты, глава Еврокомиссии в частных беседах с Байденом прямо сказала, что не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года, когда пройдут выборы в Европарламент. Хотя, отмечает The Telegraph, фон дер Ляйен с большой вероятностью будет фаворитом на пост руководителя нового состава Еврокомиссии, ее кандидатура может встретить сопротивление со стороны правых партий — и тогда Белый дом сможет уговорить ее на работу в НАТО.
Фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию в 2019 году, срок ее полномочий истекает в 2024-м. До этого она шесть лет руководила министерством обороны ФРГ, а ранее также занимала посты министра труда и министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. В 2022 году журнал Forbes назвал ее самой влиятельной женщиной в мире.