К Рождеству сотни британских военнослужащих будут выведены из Эстонии, что вдвое сократит присутствие Великобритании в регионе, сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

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Два источника сообщили The Times, что батальон численностью 700 человек, который находится в Эстонии с февраля, вернется домой в декабре, и планов по его замене нет.

Это возвращение означает, что численность британских сил в Эстонии сократится почти вдвое, в то время как напряженность и беспокойство в отношении России возрастают.

Один из источников поделился с The Times мнением многих европейских стран о том, что британская армия в настоящее время слишком мала и у нее слишком мало военнослужащих для совместных действий.

„Вывод войск, когда Путин угрожает стереть с лица земли половину Европы, — это плохой посыл", — добавил источник.

За несколько дней до вторжения России в Украину в феврале этого года Великобритания объявила о том, что удваивает свои силы в стране примерно на тысячу военнослужащих в рамках расширения сил НАТО в Восточной Европе. В Эстонию были доставлены военные, танки и бронетранспортеры.

В июне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания обязуется направить в Эстонию еще 2 000 военнослужащих в рамках реализации планов НАТО по защите Восточной Европы от нападения России. Эта цифра включает уже размещенный в феврале временный контингент численностью до тысячи военнослужащих и еще тысячу военнослужащих, отправленных НАТО.

Однако с января только одна боевая группа королевских гусар численностью 900 человек останется в Эстонии — та, которая перешла на службу на прошлой неделе, сообщает The Times. Другая боевая группа численностью 700 человек вернется домой.

Источник из британского министерства обороны сообщил The Times, что оставшиеся военнослужащие готовы к переброске в Эстонию для формирования бригады, но не к постоянному размещению.

По данным The Times, некоторые страны НАТО считают, что Россия настолько ослаблена войной в Украине, что странам Балтии не стоит опасаться вторжения Путина.

Британская армия, как ожидается, сократится до 72 500 человек: столь малочисленной она не была со времен Наполеона. Пока неясно, изменятся ли эти планы. Премьер-министр Лиз Трасс пообещала увеличить расходы на оборону до трех процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году. Министр обороны Уоллес на прошлой неделе сообщил, что в результате этого численность вооруженных сил увеличится впервые с момента окончания холодной войны.

"Дополнительную боевую группу всегда предполагалось размещать временно. Наша преданность НАТО в ответ на незаконное вторжение России в Украину является всеобъемлющей", — уверяет Министерство обороны Великобритании.